Tavi Clonda se confruntă cu probleme de sănătate: „De-abia mai stau în picioare”

Tavi Clonda a reuşit de-a lungul timpului să strângă pe reţelele de socializare o comunitate uriaşă de oameni care îl susţin şi îl apreciază. Partenerul Gabrielei Cristea îşi ţine fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viaţa lui, iar recent a reuşit să îi îngrijoreze, după ce le-a povestit despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

În urmă cu câteva ore, Tavi Clonda a făcut câteva declaraţii neaşteptate pe pagina sa de Instagram. Acesta le-a explicat celor care îl urmăresc faptul că durerile de spate nu îi dau pace.

Mai mult, artistul mărturiseşte că zona unde resimte cele mai puternice dureri s-a și umflat, însă cu toate acestea a ales să ceară părerea prietenilor virtuali. De asemenea, partenerul Gabrielei Cristea nici nu vrea să audă de controale amănunțite, precum un RMN.

„De ieri am o durere la spate, cred că am făcut o mișcare greșită sau ceva și mi s-a și umflat în stânga la coloană, acolo la noadă și nu știu ce să iau. Am făcut o mișcare greșită, am ridicat ceva de la magazin, nu-mi dau seama și de-abia stau în picioare, mă așez, nu pot să dorm. Dacă știți ce să fac, ce să iau.

Să nu spuneți de RMN și de altele, că încă nu”, le-a dezvăluit Tavi Clonda fanilor de pe rețelele de socializare.

Cum îşi împacă Gabriela Cristea soţul atunci când e supărat

De cele mai multe ori, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au apărut extrem de zâmbitori pe micile ecrane și în cadrul evenimentelor mondene, însă, au existat momente când nu totul a fost atât de roz în relaţia lor.

În cadrul emisiunii pe care o moderează, Gabriela Cristea a mărturisit faptul că atunci când are un moment delicat în căsnicie și se ceartă cu soțul ei, îi propune să se țină în brațe. Iar, așa cum mărturisește și prezentatoarea TV, această „tehnică” pare să dea roade în 95% din situații.

”Cel mai bun sfat pe care l-am primit vreodată în viața mea este să nu mă culc niciodată supărată cu soțul meu. Adică, indiferent… și dacă urlăm unul la altul, la finalul zilei o punem pe hold și rezolvăm mâine, dar acum hai să ne ținem în brațe. Mi s-a părut un sfat înțelept. În proporție de 95% l-am aplicat și n-a fost rău”, a mărturisit Gabriela Cristea.