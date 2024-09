Taxă nouă de la 1 octombrie 2024. Apare pe factura de energie a tuturor românilor

Veste neplăcută pentru români! Începând cu data de 1 octombrie 2024, aceștia vor avea de plătit o nouă taxă. Ea se va regăsi pe factura de energie electrică, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei noncasnici. Este intitulată „contribuția CFD” și va reprezenta un cost suplimentar pentru unele gospodării. Iată cum se va aplica!

Românii vor avea de plătit o nouă taxă începând cu data de 1 octombrie. Aceasta se va regăsi pe facturile de energie electrică și va fi intitulată „contribuția CFD”. Va reprezenta un cost suplimentar, atât pentru consumatorii casnici, cât și noncasnici. Contribuția CfD are scopul de a finanța un mecanism de sprijin pentru tehnologiile energetice cu emisii scăzute de carbon, având o valoare stabilită la 0,000128 lei/kWh plus TVA. Aceasta va adăuga un cost suplimentar de circa 4,5 bani pe lună pentru o gospodărie care are un consum lunar de 300 kWh.

Măsura a stârnit revoltă în rândul furnizorilor de energie electrică

Plafonarea prețurilor la energia electrică este în vigoare până la 1 aprilie 2025, iar până atunci contribuția CfD va fi achitată de furnizorii de energie electrică și nu de consumatori. Se pare că această măsură a stârnit nemulțumiri în rândul furnizorilor de energie, care au cerut modificări în acest sens, scrie Profit.ro

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a precizat „implementarea schemei de sprijin va avea ca rezultat creșterea capacității de producție de energie regenerabilă a României cu câteva mii de MW”.

Furnizorii de energie electrică mai au o misiune: trebuie să specifice separat pe fiecare factură această contribuție. Consumatorii trebuie să știe că plătesc și acest cost suplimentar. Conform ANRE, măsura vine în contextul în care „introducerea unei noi componente în preț nu se poate realiza în absența amendării” ordonanțelor existente.

Primele facturi ale românilor care vor include noua taxă vor fi emise în luna noiembrie 2024. Atunci, consumatorii pot arunca un ochi pe factura lor la energie electrică și pot vedea și această nouă taxă.