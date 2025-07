Taxă nouă pentru românii care vizitează Grecia de la 1 iulie 2025. Prețul stabilit de autoritățile elene este PIPERAT

Grecia este una dintre destinațiile de vacanță preferate ale românilor, însă vizitarea țării va deveni, de anul acesta, mai scumpă. Asta după ce Guvernul de la Atena a decis să impună o nouă taxă care îi va viza pe turiști.

Guvernul grec implementează acum o nouă taxă de vizitare pentru oaspeții care sosesc în țară la bordul navelor de croazieră, arată Cruise Industry News. Taxa va intra în vigoare la 1 iulie 2025, ca parte a unei noi legi adoptate în 2024. Anunțată inițial în 2023, măsura își propune să decongestioneze destinațiile din țară, precum și să finanțeze proiecte de infrastructură pentru croaziere și turism.

Taxă nouă pentru românii care vizitează Grecia

Taxele vor varia în funcție de destinație și sezon și vor fi plătite per pasager și per vizită. Mykonos și Santorini vor înregistra cele mai mari taxe, pasagerii plătind 20 de euro per vizită între 1 iulie și 30 septembrie.

Taxa scade la 12 euro pentru escale în timpul sezoanelor intermediare, inclusiv pentru sosirile din octombrie, aprilie și mai. În timpul sezonului de iarnă, care se întinde de la începutul lunii noiembrie până la sfârșitul lunii martie, oaspeții vor plăti patru euro.

Pentru alte destinații din Grecia, taxa de sosire începe de la un euro pentru sezonul de iarnă și ajunge la cinci euro în timpul sezonului de vârf de vară. În sezoanele intermediare, pasagerii vor plăti trei euro.

Detaliile privind metoda de colectare, precum și autoritățile responsabile de aplicarea măsurii, vor fi stabilite în curând. Presa elenă notează că veniturile din taxe vor fi canalizate către municipalitățile în care sosesc navele, precum și către ministerele Transporturilor maritime și Turismului. Estimările indică faptul că noile taxe vor genera venituri anuale pentru țară între 50 și 100 de milioane de euro.

Una dintre principalele destinații de croazieră din estul Mediteranei, țara primește milioane de oaspeți în fiecare an.

