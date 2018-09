”Te vreau lângă mine”, alt scandal în culise. Andreea Mantea: ”Am înghețat”!

”Te vreau lângă mine” a debutat cu un alt scandal în culise. Andreea Mantea a avut parte de încă un moment tensionat la început de emisiune, iar reacția ei nu a întârziat să apară. Totul a pornit de la o ceartă între două concurente, Andreea și Ilinca, acestea reprosându-și, înainte de începerea emisiunii, atitudinea și lipsa de bun simț.

Disputa din culise a deranjat-o vizibil pe Andreea Mantea. Ea a încercat să le împace pe cele două concurente și să le explice că atitudinea lor nu este una adecvată.

„Am înghețat. Nu-mi place iarna, nu-mi place când plouă, când este urât. Nu-mi plac lucrurile urâte, nu-mi plac certurile, scandalurile. Ilinca și Andreea, ce s-a întâmplat între voi?”, și-a început Andreea Mantea emisiunea.

Citește și ”Andreea Mantea anunță mari schimbări la Te vreau lângă mine: ”Mie nu-mi place să mint”!

”M-a amenințat că mă bate și mai știu eu ce”!

Andreea și Ilianca s-au arătat cu degetul, fără a renunța la acuzațiile din culise. Ilinca a susținut că Andreea nu are bun simț. Andreea a declarat că s-a simțit lezată de tonul autoritar de care a făcut uz Ilinca. Mai mult, o altă concurentă, Melissa, i-a luat apărarea Ilincăi, menționând că tonul acestei nu a fost unul autoritar.

„Andreea nu are bun simț. Eu îl am și ea nu-l are. Pe mine mă deranjează atitudinea ei. Noi trebuia să intrăm în emisiune și ea strigă după Cristina, nu-și lasă telefonul și am atenționat-o. După emisiune, a intrat în culise și m-a amenințat că mă bate și mai știu eu ce”, a spus Ilinca.

„De unde știi tu care este legătura mea cu Cristina? Acum vorbești calm, însă ar trebui să-și reglezi vocea. Mi-a făcut o remarcă, pe un ton autoritar”, s-a apărat Andreea.

„Eu eram lângă Ilinca, am văzut reacția ei și nu a fost una autoritară”, a spus Melissa.

Citește și ”Scandal monstru în emisiunea Andreei Mantea, ”Te vreau lângă mine”! Simina și Roxana, atacuri virulente”