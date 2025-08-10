Țeapa colosală pe care și-a luat-o o femeie de la un 'terapeut spiritual': „Acest 'șaman' umblat prin India și Peru mi-a zis că vrea să...”

O femeie a ajuns să-și ia o țeapă coloasă de la un „terapeut spiritual”, potrivit evz.ro. A tras un semnal de alarmă cu privire la indivizii care se dau drept specialiști! Ce propunere i-a făcut?

În lumea online, tot mai mulți indivizi se prezintă drept „terapeuți spirituali” și promit soluții miraculoase pentru probleme personale sau de cuplu. Însă, în spatele unor astfel de aparențe se ascund adesea înșelăciuni și manipulări. O femeie a povestit recent prin ce experiență dificilă a trecut după ce a apelat la un astfel de „specialist”.

Ea și-a dorit să-și salveze relația de cuplu și a mers cu speranță la această persoană, însă lucrurile au mers complet altfel decât se aștepta. De la prima întâlnire, femeia a simțit că rolurile s-au inversat și că, de fapt, ea era cea care susținea procesul, inclusiv financiar, în timp ce „terapeutul” avea alte planuri.

Bărbatul, care se recomanda drept șaman și povestea despre călătoriile sale în India și Peru, i-a făcut o serie de promisiuni: voia să divorțeze, să o aducă la București, să o ajute să devină o figură cunoscută la televizor și să câștige mulți bani împreună.

„Intenția mea a fost sa lucrez la relația mea de cuplu. Intenția lui? Să înceapă o nouă relație cu mine. Încă de la prima ședință, unde rolurile s-au inversat, unde eu eram terapeutul, pe banii mei. Eu m-am dus la el cu durerea mea, el a venit la mine cu fantezii și promisiuni ridicole, cosmice, visuri grandioase. Acest „șaman” dat dracu, umblat prin India și Peru, mi-a zis că vrea să divorțeze, să mă mut la el la București, că mă duce la TV să mă știe o țară întreagă și să facem bani”, a scris persoana respectivă.

