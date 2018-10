Temutul Seif Jr., acuzat că l-a ”tocat” la o nuntă pe un cunoscut manelist din trupa lui Salam!

Un scandal fără precedent e pe cale să zguduie întreaga lume a cântăreților de manele. (Cum câștigi bani rapid) Un temut interlop din clanul Duduienilor este acuzat că l-a ”tocat” în bătaie pe un artist renumit care a făcut parte din trupa lui Florin Salam. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, informații și imagini de-a dreptul tulburătoare. (CITEȘTE ȘI: MIRELA VAIDA NU A MAI PUTUT ASCUNDE SARCINA, IAR NOI AVEM IMAGINI EXCLUSIVE!)

Renumitul cântăreț de manele Leo de la Kuweit a fost protagonistul unui episod violent. Artistul ar fi fost bătut cu bestialitate de unul dintre cei mai de temut membri ai vestitului clan Duduianu, Ionuț Văduva, cunoscut drept Seif Jr.

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor declarații și imagini de dreptul șocante despre incidentul care s-a petrecut, în urmă cu câteva zile, în Capitală.

„Când am intrat în mașină a început să mă lovească…”

"Am fost să cânt la un eveniment luat de Seif, tatăl lui Ionuț Văduva, în numele meu. Acesta a încasat o sumă de bani pentru prestația mea artistică, eu neprimind nicio sumă de bani de pe urma acestui eveniment. Când am ajuns, am salutat invitații, l-am salutat pe Seif, tatăl lui Ionuț.

Imediat după ce l-am salutat și pe Ionuț, acesta a început să mă înjure și mi-a zis să intru în mașina lui ca să stăm puțin de vorba. Când am intrat în mașină, a început să mă lovească cu pumnii și cu palmele în cap și în zona abdominală. În tot acest timp adresându-mi injurii, motivul fiind că acesta voia să merg să cânt la o nuntă pentru suma de 3.000 € pe care el urma să o încaseze. De aici a pornit totul”, ne-a declarat manelistul.

„Nu mai pot accepta să fiu amenințat și șantajat”

"M-a pus pe mine să îi plătesc această sumă de bani, ca o «amendă» pentru că nu i-am răspuns la telefon și pentru că nu m-am dus la evenimentul respectiv. Ionuț Seif a pus mai multe persoane să stea în dreptul geamurilor mașinii ca să nu vadă nimeni când mă lovește și mă controla să vadă dacă am bani la mine, ca să îi ia.

Mi-a controlat și mașina personală, a răscolit peste tot după bani. I-am spus că nu am bani să îi dau atunci, în momentul ăla, și că o să îi dau mai târziu, dar tatăl lui Ionuț , renumitul Seif, a venit și mi-a spus că îmi da el împrumut ca să îi dau «datoria» lui Ionuț, băiatul lui. După tot ce s-a întâmplat, am fost să depun plângere împotriva lui la secția de poliție. Am scos certificat medico-legal de la INML.

Nu las lucrurile așa, am de gând să acționez pe cale legală până la sfârșit, pentru că nu mai pot accepta să fiu amenințat și șantajat, să îmi fie luați banii pe care îi muncesc, de astfel de oameni”, a mai declarat Leo de la Kuweit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Liderul Duduienilor s-a stins la Găești

În urmă cu o lună, a murit unul dintre marii lideri de clan ai lumii interlope din România, Ion Duduianu, zis „Segher", fratele lui Pian. Pe fondul unor afecțiuni cronice, temutul bărbat, încarcerat la Găești, ar fi suferit un atac de cord, în jurul orei 22.00. A fost dus la spitalul din oraș, dar nu s-a mai putut face nimic pentru el.

