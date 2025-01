Teodora aruncă bomba despre descalificarea de la Casa Iubirii! I-a pus producția de la Kanal D bețe-n roate?!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Teodora de la Casa Iubirii discută fără perdea despre descalificarea ei din emisiune, înainte cu o zi de marea finală. Bruneta susține că cineva i-a pus piedici pentru a nu câștiga premiul de zeci de mii de euro și explică ce s-a întâmplat între ea și Robi, după ce bărbatul a pretins că ar fi plecat la hotel împreună.

Teodora Bănică vorbește despre descalificarea ei din Casa Iubirii, chiar înainte cu o zi de finală, din cauza unor presupuse mesaje indecente cu privire la o întâlnire dintre ea și Robi. Tânăra susține că cineva i-a înscenat totul pentru a o ține departe de marele premiu. În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, bruneta spune că se simt eliberată după ce a scăpat de toată presiunea din emisiune și că mama sa este extrem de bucurată că a ieșit din interacțiunea toxică pe care o avea alături de Robi.

”Mi-am revenit cu totul de când am ieșit din emisiune. Am avut acolo și niște probleme de sănătate din cauza stresului, ajunsesem să fiu internată, dar, ajungând acasă, mi-am revenit cu totul. Sunt foarte bine acum! Mama e cea mai fericită că Robi a ieșit din peisaj. Nu că a avut ceva personal cu el, dar știa că nu e persoana potrivită pentru mine”, a spus Teodora de la Casa Iubirii.

În plus, tânăra spune adevărul din spatele mesajelor indecente și spune ce s-a întâmplat cu ea și Robi după ieșirea din emisiunea de la Kanal D. Imediat după ce a fost descalificat pe ultima sută de metri, bărbatul a susținut în mediul online că ar fi plecat împreună la hotel, însă Teodora neagă speculațiile.

”După descalificare, ne-a dus șoferul cu mașina la hotel pe amândoi, dar nu, nu am plecat împreună la hotel. Fiecare a fost cu treaba lui! Nu vreau să mai dau curs la aceste speculații. Nu a încercat să mă mai contacteze după. Oricum el este la block peste tot! Cred că și-a dat și el seama că noi nu am fi avut niciun viitor amândoi. Nici măcar o șansă nu am fi avut!”, a completat Teodora.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Teodora spune cine crede că i-a înscenat mesajele care au condus la descalificarea ei și explică în ce relații a rămas cu Denis Dorobanțu după emisiune. Când și ce au vorbit cei doi concurenți, aflați doar AICI.

