Teodora de la Casa Iubirii lămurește situația mesajelor care i-au adus descalificarea! ”Eu cu Robi ne-am întâlnit afară. A avut loc și…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Teodora de la Casa Iubirii lămurește situația mesajelor care i-au adus descalificarea înainte de marea finală. Fosta concurenta susține că toate conversațiile ar fi fost fake, dar că s-a întâlnit, totuși, cu Robi, în afara emisiunii de la Kanal D.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Teodora de la Casa Iubirii vorbește despre descalificarea sa din emisiune, interacțiunea cu Robi, pe care o numește ”toxică” și implicarea mamei sale în parcursul său din cadrul show-ului. Tânăra spune și când a discutat ultima dată cu Denis Dorobanțu, concurentul de care s-a apropiat în ultima perioadă, dar care a ales să participe și în sezonul 4, departe de Teodora.

În plus, fosta concurentă lămurește situația cu mesajele care au dus la descalificarea ei. Staff-ul emisiunii a primit mai multe printscreen-uri în care Teodora părea că povestește cum a decurs o întâlnire intimă dintre ea și Robi, în afara emisiunii. Acum, tânăra susține că totul a fost pus la cale de cineva care i-a purtat sâmbetele și că între ei doi nu ar fi existat momente de genul.

”Mesajele sunt 100% fake. În acele mesaje eu nu vorbeam cu Robi, ci despre Robi. Nu știu cine mi-ar fi făcut asta. Sunt multe supoziții. Nici nu vreau să mâ gândesc. Atâta răutate… Mi-ar distruge sufletul să știu că o persoană apropiată mi-ar face așa ceva. Nu știu, nici nu mă mai interesează. Multă lume de acasă a empatizat cu mine. Cine mi le-a făcut, să fie la el acolo. Dumnezeu ni le întoarce. Karma există! Eu îmi văd mai departe de parcursul și de viața mea”, a spus Teodora Bănică.

”Eu cu Robi ne-am întâlnit”

Chiar dacă susține că mesajele referitoare la o legătura intimă dintre ea și Robi sunt fake, Teodora recunoaște că s-a întâlnit, totuși, cu acesta în afara emisiunii, împotriva regulamentului show-ului de la Kanal D. Tânăra susține că între ei ar fi avut loc un simplu sărut, însă, nimic mai mult.

”Eu cu Robi ne-am întâlnit afară, cum am zis și în emisiune. A avut loc și sărutul respectiv. De ce am ieșit? Pentru că în emisiune nu ai timp suficient. S-a aflat de această ieșire și în emisiune. Am văzut și în afara casei că nu are ce să fie între noi. Fiecare își dorește altceva, suntem paraleli. (…) Mamei i-a plăcut de Moldo, pentru că era un băiat cu bun simț, Dorobanțu, Patrick. Se mai specula că mama m-a împins către Dorobanțu. Păi eu sunt robot?! Înțeleg să-mi mai dea un sfat, dar doar atât. Nu sunt robot. Nu există așa ceva!”, lămurește Teodora, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

