Teodora l-ar fi înșelat pe Alex cu Robert Lupu. Criminalul a povestit cum ar fi avut rolul de amant, în cartea lui

Tragedia petrecută în 2024, când Robert Lupu și-a ucis fosta iubită, Teodora Marcu, a șocat opinia publică și a stârnit numeroase întrebări cu privire la trecutul celor doi. Crima nu a fost un act izolat, ci deznodământul unei relații tensionate și controversate care a început cu mulți ani în urmă, când Teodora avea doar 15 ani, iar Robert era un bărbat în vârstă de 38. Iată ce mesaje au apărut în cartea sa!

Relația dintre cei doi a fost încă de la început marcată de dezechilibre de vârstă, putere și control. De-a lungul anilor, aceasta a cunoscut numeroase episoade de rupturi, împăcări, acuzații și interferențe din partea altor persoane apropiate. După o despărțire aparent definitivă, Teodora a început o nouă viață alături de un alt bărbat, Alex, cu care s-a căsătorit și s-a mutat la Brașov. În această etapă, a încercat să se distanțeze de trecut, solicitând un ordin de protecție împotriva lui Lupu și deschizând un proces în care l-a acuzat de fapte grave, printre care violarea domiciliului și furt.

De-a lungul timpului, Robert Lupu a continuat să fie urmărit de trecut, așa cum reiese și din volumul autobiografic publicat în 2024, în care descrie în detaliu relația cu Teodora, dar și multiplele momente de criză, gelozie, urmărire și tentative de reconectare. Potrivit relatărilor sale, în timp ce Teodora era deja căsătorită și însărcinată, cei doi ar fi avut o reîntâlnire intimă, fapt ce a alimentat din nou fanteziile și dorințele de reluare a unei relații imposibile.

„Ajung dupã două zile în Spania, dar nu intru bine în casă, că prietenul meu mă întreabă dacă mai sunt într-o relație cu Teo. Răspund că da, el rămânând mirat, îngână ceva de nişte poze pe Facebook. Mă uit în profilul ei si pentru câteva secunde pământul se învârte cu mine blocându-mă inițial. Vãd poze cu magicianul din trecut, primul om cu care mă înşelase.

Cutremurul emoțional a fost imens, greu de gestionat. O sun, dar nu răspunde, posibil construia un pachet de minciuni în vederea livrării către mine. După vreo 30 de apeluri, răspunde turnându-mi o serie de brasoave care nu se legau în niciun fel. Mã îmbarc pe autocar, fiind singura soluție la acel moment. Nu cunoşteam adresa unde luase chirie, dar printr-un artificiu de spionaj artistic reușesc prin telefon să identific precis locația. Las bagajul la Onești, urc în mașină înființându-mă la scara blocului.

Sun la interfon, deschide, urc si rămâne surprinsă maxim, intrã in ședință cu mine, ședință care o mutăm în mașină durând vreo trei ore. Spre norocul nostru si al tuturor, el nu era acolo, căci plecase pe semne la vreun spectacol. Strâng toată aparatura de videochat si plec spre Onești. Ea mă sună să îmi zică că va face cu el tot ce nu am vrut eu (copil, căsnicie, casă). Se căsătoresc, se mută împreună în Brașov dând curs unei vieți aparent fericite, dar nu înainte de a-mi face un ordin de restricție judecătoresc pe o perioadă de 4 luni plus un proces în care mă acuză de viol al domiciliului, lovire și furt al unui calculator cu fraudă informațională. Sunt chemat la cercetări fiind achitat de toate capetele de acuzare, politia demonstrând toate minciunile lor copilăresti. Prietena ei Denisa fiind un martor cheie în dezvăluirea adevărului, spunând clar cum s- a întâmplat, ea fiind prezentă in apartament când s-au întâmplat toate cele relatate. Fata s-a dezis total de Teo si de minciunile ei fantasmagorice”, a spus Robert Lupu, în cartea lui, „Viaţa unui zdrenţoi şi analizele lui”.