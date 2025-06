Teodora Marcu știa că Robert Lupu deținea arme letale! Le-a cerut polițiștilor să le confiște: „Iată unde s-a ajuns”

Teodora Marcu a sesizat autoritățile că Robert Lupu deținea arme letale! Tânăra de 23 de ani se temea pentru viața ei și le-a cerut polițiștilor să le confiște! Dezvăluiri explozive, în exclusivitate pentru Dan Diaconescu Direct!

Au apărut noi informații în cazul care a șocat România! Dan Diaconescu a atras atenția asupra faptului că Robert Lupu, autorul crimei, nu purta o brățară de monitorizare.

Dan Diaconescu: Și oricum, o să vedeți, sunt multe voci. Uite, de exemplu, Bobby D cere demisia ministrului de Interne pentru că Poliția nu-i pusese lui Robert această brățară cum, de exemplu, i-a pus Stegarului Dac.

Cătălin Dumitrescu: Aici nu pot să-mi dau cu părerea pentru că nu știu. Nu sunt la curent cu toate aceste lucruri!

Dan Diaconescu: Adică, un tip care postează pe pagina lui „E o chestiune doar de timp”, așa a spus el acum câteva zile… n-avea nicio brățară la picior, în timp ce alții…

Cătălin Dumitrescu: Eu cred că Poliția își face treaba, sincer să fiu. Nu e vina Poliției, dar o să aflăm detalii mai multe.

Psihologul Paul Strajan a adus în discuție cât de importantă este educația psihologică în viața oamenilor. Robert Lupu a dezvoltat o obsesie față de Teodora Marcu, iar gelozia extremă reprezintă un dezechilibru psihologic.

Dan Diaconescu: Ce credeți că s-a întâmplat?

Paul Strajan: E o piatră pe care o am pe inimă de foarte mult timp și mă refer la educație, mă refer la ce înseamnă terapie, ce înseamnă educație psihologică, ce înseamnă ca încă din copilărie, copiii să aibă parte de o educație bazată pe parte psihologică și nu ce se face acum la liceu în clasa a noua sau a zecea despre gând, idei și emoții. Trebuie să învețe concret cum să se comporte în societate și ce înseamnă să ai aceste probleme când te îndrăgostești de cineva, când devine obsesie, când devine periculos. Pentru că noi toți am avut relații, noi toți am avut despărțiri, dar reușim totuși să trecem peste ele într-un mod cât de cât echilibrat și nu am dezvoltat emoții sau gânduri de genul (…)

Gândiți-vă că din videoclipurile pe care le-am văzut eu, erau foarte mulți copii acolo la fața locului de când s-a întâmplat crima până când a venit Poliția să debaraseze. Eu nu pot decât să mă gândesc ce traume rămân acolo, pentru că subconștientul lucrează și lucrurile astea vor rămâne acolo pentru mult timp. Eu le recomand celor care au fost fără voia lor, din păcate, martori la eveniment, să nu treacă ușor peste, pentru că aceste traume pot rămâne undeva în subconștient, după care să iasă la iveală când nu este momentul. Dar întorcându-mă la partea asta de educație psihologică, sunt foarte mulți bărbați care nu reușesc să lege niște atașamente sănătoase de partenerile lor. Vedeți și dumneavoastră ce înseamnă gelozia extremă, iar gelozia extremă este evident un dezechilibru psihologic.

Teodora știa că Robert Lupu avea arme

Potrivit psihologului Dinu Popescu, Teodora Marcu știa că Robert Lupu deținea arme, iar de teamă le-a cerut autorităților să le confiște. Cu toate acestea, nu ar fi existat nicio percheziție domiciliară în acest sens.

Dinu Popescu: O completare vreau să mai fac! Din ce am aflat astăzi, Teodora, într-una dintre plângerile pe care le-a făcut la Poliție în urmă cu ceva ani împotriva acestui individ, a menționat faptul că el deține arme letale, că deține arme de foc. Și a solicitat către Poliție ca să îi confiște aceste arme pentru că îi era teamă pentru siguranța ei. Ori le-a văzut când erau împreună la el în casă. Nu cred că le deținea cu permis, dar poate atunci când au avut o relație, le-o fi văzut la el în casă. Cert este că polițiștii au susținut că nu au indicii că el ar deține arme, pentru că probabil au zis: „Are permis de armă? Nu, atunci înseamnă că nu deține”. Nu s-au gândit să facă o percheziție domiciliară și iată unde s-a ajuns.

Deci eu consider că în această situație și poliția, îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar am văzut că cei de la sindicatul Europol ieri au folosit tragedia asta ca să se răfuiască un pic cu guvernanții, să susțină că de ce vor să le taie nu știu ce spor, este inacceptabil. Și poliția, din păcate, în accepțiunea mea, putea preveni această tragedie și pentru că n-a prevenit tragedia asta, are din nou o responsabilitate.

