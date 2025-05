Teodora Marcu urma să aducă pe lume un băiețel, chiar dacă medicii i-au spus că nu mai poate avea copii: ”Bebe a vrut să vină neapărat”

Teodora Marcu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a fost împuşcată mortal, sâmbătă, în cartierul Cosmopolis. Din primele informații, cel care i-a fost călău este chiar fostul concubin ala acesteia, un bărbat în vârstă de 49 de ani. Tragedia este cu atât mai mare, cu cât Teodora era însărcinată. După multe încercări nereușite, aceasta reușise să își îndeplinească visul de a deveni mamă pentru a doua oară.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii se afla în mall, alături de fetița ei, atunci când fostul iubit a deschis o ploaie de gloanțe asupra ei. Tânăra a căzut secerată, iar în doar câteva minute a fost declarat decesul. Aceasta era însărcinată și aștepta un băiețel.

(CITEȘTE ȘI: TEODORA DE LA INSULA IUBIRII A FOST ÎMPUŞCATĂ MORTAL DE FOSTUL IUBIT! IMAGINI HALUCINANTE DIN MOMENTUL ATACULUI)

După participarea la Insula Iubirii, Teodora și Alex Marcu au decis să își mai dea o șansă relației. Cei doi au aflat că urmează să devină părinți, așa că s-au împăcat și au reușit să își construiască o familie frumoasă împreună. Fetița lor le-a adus multă bucurie, așa că aceștia și-au dorit și al doilea copil.

Din păcate, medicii nu au avut vești prea bune pentru ei. Deși Teodorei i-au spus medicii că nu va mai putea avea copii, se pare că minunea s-a întâmplat și tânăra a rămas, din nou, însărcinată.

„Nu a fost ceva programat, pur și simplu s-a întâmplat. Noi am avut grijă. Înainte, am făcut și niște analize, iar medicii mi-au spus că nu voi mai putea avea copii, dar iată că bebe a vrut să vină neapărat. Eram la un spectacol de-al lui Alex, mă simțeam rău, am mers la farmacie, am luat un test și a ieșit pozitiv, deși nu ne așteptam deloc”, declara Teodora.