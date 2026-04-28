De: Anca Chihaie 28/04/2026 | 22:25
Terase închise într-una dintre destinațiile preferate de români. Care este motivul

Autoritățile din Spania pregătesc un set de măsuri cu impact semnificativ asupra activității din sectorul ospitalității, în contextul intensificării fenomenelor meteo extreme, în special a valurilor de căldură din sezonul estival. Noile reglementări vizează în mod direct restaurantele, barurile și cafenelele care își desfășoară activitatea în spații deschise, precum terasele, și au ca obiectiv principal protejarea sănătății angajaților expuși temperaturilor ridicate.

Modificările legislative includ obligații suplimentare pentru operatorii economici, mai ales în perioadele în care autoritățile meteorologice emit avertizări de nivel portocaliu sau roșu. În aceste situații, activitatea în aer liber devine strict reglementată, iar unitățile de alimentație publică trebuie să ia măsuri imediate pentru a reduce riscurile la care sunt expuși angajații. În funcție de condițiile concrete, acestea pot fi nevoite să limiteze semnificativ serviciile desfășurate pe terase sau chiar să le suspende temporar.

Se pot închide terasele în Spania

Reglementările prevăd că închiderea completă a spațiilor exterioare nu reprezintă prima opțiune, ci este considerată o soluție de ultimă instanță. Înainte de a ajunge la această măsură, operatorii sunt încurajați să implementeze o serie de adaptări organizatorice și tehnice. Printre acestea se numără reorganizarea programului de lucru, ajustarea turelor pentru a evita intervalele cu temperaturi extreme și introducerea unor pauze mai frecvente destinate odihnei și hidratării personalului.

De asemenea, sunt recomandate investiții în infrastructură pentru reducerea expunerii la căldură, cum ar fi instalarea de sisteme de umbrire, ventilare sau răcire în spațiile exterioare. Lipsa unor astfel de dotări poate conduce, în condițiile noilor reguli, la restricționarea sau suspendarea activității pe terase în perioadele de caniculă severă.

Noua abordare legislativă vine pe fondul preocupărilor crescânde legate de schimbările climatice și de efectele acestora asupra sănătății lucrătorilor. Sectorul HoReCa este considerat unul dintre cele mai vulnerabile, întrucât o mare parte a activităților se desfășoară în aer liber în timpul verii, perioadă în care temperaturile în Spania pot atinge valori extrem de ridicate, în special în regiunile sudice.

Pe lângă valurile de căldură, cadrul legislativ extins ia în considerare și alte fenomene meteorologice extreme, precum inundațiile sau ninsorile abundente, care pot afecta în mod indirect activitatea unităților din ospitalitate. Astfel, măsurile introduse au un caracter mai general, fiind gândite pentru a acoperi o gamă mai largă de situații de risc climatic.

