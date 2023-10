Teroarea trăită de Ana Baniciu și Raluka, în Israel. La 24 de ore de la începutul conflictului, s-au întors în România: „În buncăr, ai 30-40 de secunde să cobori. Am numărat 8 explozii, una după alta”

În cursul dimineții de sâmbătă, 7 octombrie, Israel a fost atacat de gruparea Hamas, cu o ploaie de rachete. În jurul orei 06:30, localnicii și turiștii au fost treziți nu doar de explozii, ci și de sirene. Printre românii care au trăit momente de spaimă în Israel se numără fotbaliștii Antonio Sefer și Adrian Păun, dar și artistele, Ruby, Ana Baniciu și Raluka. Fiica lui Mircea Baniciu a reușit, seara trecută, să prindă avionul către România. Se află în țară, departe de teroarea care patronează, acum, Țara Sfântă. În cadrul unui interviu, Ana a povestit experiența pe care a trăit-o, în ultimele 24 de ore.

Liniștea din Israel a fost spulberată sâmbătă dimineața, 7 octombrie. În jurul orei 06:30, Țara Sfântă a fost atacată de gruparea Hamas, cu o ploaie de rachete, iar sirenele au început să sune. La nici 24 de ore de la atacul inițial, Israel s-a trezit cu atacuri din partea grupării politice și militante Hezbollah. (Vezi aici detalii)

Printre românii care au trăit momente terifiante în Israel se numără fotbaliștii Antonio Sefer și Adrian Păun, dar și artistele Ruby, Ana Baniciu și Raluka. Pe rețelele de socialiare, Ana Baniciu a postat imagini din aeroport, alături de soțul ei, Edy, dar și Raluka. Cei trei au reușit să se îmbarce într-un avion Tarom, seara trecută, pentru a veni în România.

Ana Baniciu, dezvăluiri despre experiența trăită în Israel

În cadrul unui interviu, Ana Baniciu a expus experiența pe care a trăit-o, începând cu dimineața zilei de sâmbătă, în Israel. Teroarea reală, susține artista, a început în momentul în care au coborât toți în buncăr, după ce au auzit sirenele. Au numărat opt explozii, una după alta. După aceea, când situația s-a liniștit, temporar, au vrut să iasă pe stradă. Dar, în acel moment, o altă sirenă a început să sune. Au reintrat într-un buncăr.

„Ne bucurăm tare mult că am ajuns acasă, a fost foarte serioasă treaba, noi nu ne-am aşteptat să fie chiar atât de serioasă. Când au început ieri dimineaţă sirenele pe strada noastră, atunci ne-am dat seama că trebuie să coborâm în buncăr şi de acolo a început teroarea.

În buncăr, ai 30-40 de secunde să cobori, după care auzi exploziile, este totul cumva calculat. Am numărat la un moment dat cu Raluca 8 explozii, una după alta. Era exact o stare de război care nouă ne e străină, acesta e şi motivul pentru care ne-am speriat foarte tare. Apoi am vrut să ieşim pe stradă, am crezut că s-a terminat.

Pe stradă am mai auzit o dată sirena, nişte cetăţeni ne-au deschis uşile buncărelor lor şi ne-au lăsat să intrăm, şi atunci ne-am dat seama că treaba e foarte serioasă, pentru că a dispărut orice om de pe stradă”, a povestit Ana Baniciu, duminică, la Antena 3 CNN.

