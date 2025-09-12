Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Care dintre aceste două femei este săracă?

De: Denisa Iordache 12/09/2025 | 19:32
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență, menit să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Tot ce trebuie să faceți este să priviți imaginea cu atenție și să identificați care dintre cele două femei este mai săracă. Deși poate părea ușor, trebuie să acordați atenție detaliilor. Așadar, luați-vă câteva momente și concentrați-vă pentru a desluși provocarea. Mult succes!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau diferite imagini așa cum este aceasta. Provocarea de astăzi este ideală pentru cei care își doresc o evaluarea a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție la detalii sporită și de o gândire ageră.

Test de inteligență

Sperăm că v-ați descurcat bine și că sunteți mulțumiți de felul în care ați procedat. Îi felicităm pe cei care au reușit să găsească răspunsul corect. Persoanele care nu au deslușit testul de perspicacitate nu trebuie să își facă griji. Mai jos, vom explica detaliat rezolvarea.

În plus, pot exersa cu mai multe astfel de teste. Psihologul Alfred Binet, menționat mai sus, a explicat că dacă nu reușești să deslușești o astfel de provocare nu înseamnă că nu ai un coeficient de inteligență ridicat, ci că ai nevoie de mai multe ore de studiu.

Rezolvare: 

Femeia cu litera B este cea săracă. Verifică atent telefonul. Nu este unul original!

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

