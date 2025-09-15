Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Cine este stăpânul pisicii din imagine? Ai fix 10 secunde să ghicești

Test de inteligență | Cine este stăpânul pisicii din imagine? Ai fix 10 secunde să ghicești

De: Irina Rasoveanu 15/09/2025 | 16:17
Test de inteligență | Cine este stăpânul pisicii din imagine? Ai fix 10 secunde să ghicești

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență în acest început de săptămână, menit să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Tot ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție fotografia de mai sus și să vă dați seama care dintre cei trei copii este stăpânul pisicii. Detaliile sunt foarte importante! Aveți 10 secunde la dispoziție. Așadar, porniți cronometrul și concentrați-vă pentru a desluși provocarea. Mult succes!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau imagini cu diverse cerințe, așa cum este aceasta. Provocarea de astăzi este ideală pentru cei care își doresc o evaluarea a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție la detalii sporită și de o gândire ageră.

Test IQ: Cine este stăpânul pisicii din imagine?

În imaginea prezentată pot fi observați trei copii, care stau în jurul unei pisici. Toți par să privească animalul de companie cu multă dragoste, însă doar unul este stăpânul. Priviți cu atenție imaginea și spuneți răspunsul corect! Start cronometru!

Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă...
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când...

Sperăm că v-ați descurcat bine și că sunteți mulțumiți de felul în care ați procedat. Îi felicităm pe cei care au reușit să răspundă corect. Persoanele care nu au deslușit testul de inteligență nu trebuie să își facă griji. Mai jos, vom explica detaliat rezolvarea.

Fotografia este una complexă pentru că prezintă foarte multe elemente. Din acest motiv, este foarte greu să identificați răspunsul corect. Ei bine, prima fetiță este stăpâna pisicii. Dacă vă uitați cu atenție, veți observa că felina poartă o fundiță exact precum sunt cele din părul fetei. Priviți imaginea de mai jos pentru a înțelege mai bine!

Acest test de inteligență poate fi un instrument bun de interacțiune cu grupul de prieteni. Puteți să îl trimiteți mai departe apropiaților pentru a vedea cum se descurcă. Mai mult decât atât, pentru a face jocul și mai distractiv, aflați în cât timp au reușit să deslușească provocarea.

Vezi și: TEST IQ | O singură femeie dintre cele opt este total diferită! Doar cei mai inteligenți se prind instant

×