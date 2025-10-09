Acasă » Știri » Test de inteligență | Doar geniile știu care este ultima cifră din această serie: 4,7,4,4,4,6,5,3,7

09/10/2025
Dragi cititori, a venit momentul pentru o nouă provocare. Sunteți pregătiți? Dacă da, atunci înseamnă că vă aflați în locul potrivit! Vă prezentăm un test de inteligență. Este important de precizat, încă de la început că doar geniile își vor da seama de rezolvare. Sunteți pregătiți? Care este ultima cifră din această serie:4,7,4,4,4,6,5,3,7?

Acest test are o dificultate ridicată și necesită foarte multă atenție. În general, testele de inteligență sunt utilizate de psihologi sau specialiști care își pot da seama ce IQ are fiecare persoană în parte. Cei care reușesc să răspundă corect la acest test sunt catalogați drept genii și totodată, felicitați.

Pentru a începe această zi cum se cuvine, CANCAN.RO v-a pregătit un test de inteligență care vă va pune mintea la contribuție. Este un test captivant, iar răspunsul corect va fi dat doar de cei cu mintea ageră. Aceste teste de inteligență sunt concepute pentru a verifica atât logica, cât și modul analitic de gândire al fiecărei persoane.

Rezolvarea testului de inteligență

Fiecare cifră din serie reprezintă numărul de litere al fiecărui cuvânt care formează întrebarea. Așadar:
Doar = 4 litere
geniile = 7 litere
știu = 4 litere
care = 4 litere
este = 4 litere
ultima = 6 litere
cifră = 5 litere
din = 3 cifre
această = 7 litere
serie = 5 litere (răspunsul căutat)

Persoanele, care au valoarea IQ-ului mai mare de 140, sunt extraordinar de abile în activitaţi creatoare şi îi conduc pe alţii. Valorile de IQ dintre 131 şi 140 ating mai puţin de 3% din populaţie. Mai jos îți prezentăm valorile IQ-ului și ce reprezintă acestea:

* IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
* IQ între  131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
* IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
* IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
* IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

