Test de inteligență exclusiv pentru genii | Care pătrat este mai întunecat: A sau B?

Testele de inteligență au fost folosite de-a lungul timpului pentru a măsura diferite abilități cognitive, precum logica, memoria, capacitatea de rezolvare a problemelor sau viteza de gândire. Chiar dacă rezultatele lor nu definesc complet inteligența unei persoane, ele oferă o imagine interesantă asupra felului în care funcționează mintea noastră. Redacția CANCAN.RO vă propune un test de inteligență care să vă provoace!

Aceste imagini ingenioase care reprezintă iluzii optice reușesc să ne păcălească creierul, demonstrând că ceea ce vedem nu este întotdeauna identic cu realitatea. De fapt, iluziile optice pun în evidență felul în care percepția vizuală și interpretarea informațiilor pot diferi de la o persoană la alta. Fie că este vorba despre un test clasic de inteligență sau despre o imagine care îți „joacă feste”, astfel de exerciții ne arată cât de complex și surprinzător este creierul uman.

CANCAN.RO vă oferă o provocare astăzi! Dacă vă place să vă testați atenția și să descoperiți cum funcționează creierul atunci când este pus în fața unei iluzii optice? Deși pare simplu, este înșelătoare.

Iluzia „Checker Shadow” este una dintre cele mai virale și pune la încercare modul în care percepem lumina și umbrele. Testul este următorul: priviți cu atenție tabla de șah și încercați să răspundeți în doar 5 secunde la întrebarea „Care pătrat este mai închis la culoare, cel marcat cu litera A sau cel cu litera B?”

Tu poți rezolva testul de mai jos?

Pare simplu acest test? Nu vă grăbiți cu răspunsul! Creierul nostru interpretează imaginile în funcție de context, de umbre și de luminozitatea înconjurătoare. Din această cauză, putem fi păcăliți cu ușurință.

Încercați să priviți pătratele separat, fără a ține cont de restul desenului. Veți observa că ceea ce părea evident la început devine brusc derutant.

Ei bine, adevărul este surprinzător și anume că pătratele A și B sunt, de fapt, de aceeași culoare! Diferența aparentă este doar o iluzie creată de umbre, cunoscută sub numele de Adelson’s Checker Shadow Illusion.

CITEȘTE ȘI: Test de inteligență | Care este umbra corectă a mașinii de epocă din imagine?

Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 18 – 1 = 19