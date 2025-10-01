Acasă » Teste IQ » Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 18 – 1 = 19

Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 18 – 1 = 19

01/10/2025
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 18 - 1 = 19

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ tare interesant. Trebuie să te uiți cu atenția la imaginea de mai sus și să muți un singur băț de chibrit, pentru a corecta ecuația 18 -1 = 19. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă!

Testele de inteligență sunt instrumente psihologice folosite pentru a măsura capacitățile cognitive ale unei persoane, cum ar fi raționamentul, rezolvarea problemelor și logica, obținând un scor IQ – numit coeficient de inteligență.

IQ-ul reprezintă  măsura inteligenței umane exprimată printr-un număr rezultat în urma susținerii unui test standardizat. Majoritatea oamenilor se situează undeva în jurul valorii de 100, având o inteligență medie. O valoare peste 120 este considerată inteligență superioară, iar de la 130 în sus vorbim despre supradotare cognitivă.

Cu toate acestea, în urma studiilor recente, IQ-ul nu reflectă numai dimensiunea cognitivă a inteligenței unei persoane, valoarea sa oferă o predicție destul de bună asupra performanței academice și profesionale a persoanei evaluate.

Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 18 – 1 = 19

O nouă zi, un nou test de inteligență. Provocarea de astăzi îți va pune mintea la încercare și îți va oferi informații neașteptate despre felul în care funcționează creierul tău. Pentru a avea o zi cât mai productivă este indicat să iei o mică pauză de la rutina zilnică și, de ce nu, să te delectezi cu un test IQ. Nu doar că vei uita de griji și probleme, dar îți vei da seama care este nivelul IQ-ului tău.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuație trebuie să muți un băț de chibrit vertical de la cifra 8 și să îl adaugi la cifra 9. Astfel 19 devine 19, iar 19 devine 18. Prin urmare, ecuația corectă devine 19 -1 = 18.

Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste provocări sunt ideale pentru persoanele care își doresc să își crească nivelul de IQ. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

