Iluzie optică virală | Găsește chipul uman din această imagine. Geniile îl descoperă în doar 17 secunde!

CANCAN.RO ți-a pregătit o iluzie optică interesantă. Ai la dispoziție 20 de secunde să descoperi fața umană ascunsă în imaginea de mai sus. Ețti pregătit? Dacă da, spor la treabă!

Iluziile optice au intrigat omenirea din totdeauna. Cunoscute și sub numele de iluzii vizuale, aceste provocări pun la încercare percepția și înțelegerea stimulilor vizuali. Să înțelegem pe scurt ce este percepția. Este procesul prin care creierul primește, organizează și interpretează informațiile senzoriale captate de ochi. Percepția este modul în care dai sens mediului înconjurător prin simțurile tale.

Iluziile optice implică manipularea stimulilor vizuali pentru a înșela creierul uman, ducând la percepții care diferă de realitate. Aceste imagini iluzorii sunt adesea diferite de realitate. Iluziile optice sunt o modalitatea excelentă pentur a înțelege complexitatea vederii umane. Acest lucru poate adesea păcăli creierul și îl poate forța să umple golurile cu experiențe și resupuneri din trecut, ceea ce duce la o percepție distorsionată.

Iluzie optică: găsește chipul uman ascuns în imagine

Majoritatea oamenilor subestimează nivelul de dificultate al acestei iluzii optice. Fața umană nu va fi evidentă la prima vedere, este ascunsă, însă este nevoie să îți folosești abilitățile vizual-spațiale pentru a o găsi. Priviți mai întâi imaginea dintr-o perspectivă de ansamblu. Scanați peisajul în întregime, strângeți ochii pentru a estompa detaliile și căutati acea simetrie deobișnuită care ar putea semăna cu un chip uman.

Dacă tot nu ai descoprit rezolvarea, încearcă să privești imaginea de la distanță. Fețele ascunse sunt adesea formate din spațiile libere sau spațiile negative dintre obiectele sau figurile din imagine. Ai reușit să descoperi chipul uman din acest tablou peisagistic în timpul alocat? Dacă nu, în imaginea de mai jos vă este prezentată rezolvarea.

Ce sunt iluziile optice

Iluziile optice sunt percepții vizuale care induc în eroare, făcând creierul să interpreteze greșit informațiile primite de la ochi. Acestea nu sunt doar erori ale vederii, ci și o demonstrație a modului în care creierul construiește percepția lumii înconjurătoare.

Creierul are o serie de procese cognitive pentru a interpreta procesele vizuale: percepția formei și a dimensiunii, percepția adâncimii și a spațiului și percepția culorilor și a contrastului.

De-a lungul timpului, iluziile optice au reperezentat un domeniu fascinant de studiu, oferind informații valoroase despre modul în care creierul nostru procesează informațiile vizuale și construiește percepția realității.

