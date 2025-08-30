Acasă » Teste IQ » TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi bărbați care se bărbieresc

TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi bărbați care se bărbieresc

De: Irina Rasoveanu 30/08/2025 | 08:22
TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi bărbați care se bărbieresc

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență în acest weekend, menit să vă dezvolte spiritul de observație. Tot ce trebuie să faceți este să găsiți cele trei diferențe existente în imaginile de mai sus. Acestea par identice, dar nu sunt. Așadar, luați-vă câteva momente și concentrați-vă pentru a desluși provocarea, iar mai jos vom dezvălui și rezolvarea. Mult succes!

Inițial, testele de inteligență au fost create pentru a identifica elevii cu probleme de învățare din școli. Ulterior, ele au fost dezvoltate pentru a deservi și altor scopuri. Acum, pot fi găsite sub mai multe forme, precum ecuații matematice, șiruri de numere, iluzii optice sau imagini care prezintă anumite probleme, așa cum este cel de mai jos.

Test IQ: Găsiți cele 3 diferențe între cele două imagini!

Provocarea de astăzi este ideală pentru cei care își doresc o evaluarea a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție la detalii sporită și de o gândire ageră.

Așa cum am precizat mai sunt, chiar dacă cele două fotografii par identice, în realitate, nu sunt. Există trei diferențe foarte greu de sesizat. Așadar, nu mai stați pe gânduri, priviți imaginile și descoperiți diferențele!

Am făcut calculul complet. Cât costă să trăiești o lună în BUCUREȘTI, acum, în 2025: chirie + mâncare + facturi
Am făcut calculul complet. Cât costă să trăiești o lună în BUCUREȘTI, acum,...
Dezastrul HERĂSTRĂU. Lăsat de izbeliște de către useriștii protejați de fostul primar Nicușor Dan, cel mai mare parc urban din România a ajuns o RUINĂ
Dezastrul HERĂSTRĂU. Lăsat de izbeliște de către useriștii protejați de fostul primar Nicușor...

Sperăm că v-ați descurcat bine și că sunteți mulțumiți de felul în care ați procedat. Îi felicităm pe cei care au reușit să răspundă corect, mai ales dacă au descoperit eroarea într-un timp scurt. Persoanele care nu au deslușit testul de inteligență nu trebuie să își facă griji pentru că vom dezvălui rezolvarea.

Ei bine, prima diferență poate fi observată la barbă. În a doua fotografie este mai lună decât în cealaltă. O altă diferență o reprezintă plăcile de gresie din partea dreaptă imaginii. A treia diferență poate fi observată la perete. Priviți cele două poze mai jos pentru a înțelege mai bine!

Acest test de inteligență poate fi un instrument bun de interacțiune cu grupul de prieteni. Puteți să îl trimiteți mai departe apropiaților pentru a vedea cum se descurcă. Mai mult decât atât, pentru a face jocul și mai distractiv, aflați în cât timp au reușit să deslușească provocarea.

Tags:
Iți recomandăm
Test de perspicacitate | Câți lei sunt, în total, în această poză?
Teste IQ
Test de perspicacitate | Câți lei sunt, în total, în această poză?
Iluzie optică virală | Nu toate literele din această imagine sunt „W”. Puteți descoperi „intrusul”?
Teste IQ
Iluzie optică virală | Nu toate literele din această imagine sunt „W”. Puteți descoperi „intrusul”?
Caniculă extremă în Bucureşti sâmbătă, urmată de ploi şi răcirea vremii duminică
Mediafax
Caniculă extremă în Bucureşti sâmbătă, urmată de ploi şi răcirea vremii duminică
Dezastrul HERĂSTRĂU. Lăsat de izbeliște de către useriștii protejați de fostul primar Nicușor Dan, cel mai mare parc urban din România a ajuns o RUINĂ
Gandul.ro
Dezastrul HERĂSTRĂU. Lăsat de izbeliște de către useriștii protejați de fostul primar Nicușor...
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie...
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”
Adevarul
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea...
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
Digi24
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din...
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore
Mediafax
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24...
Parteneri
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54 de ani. I-a dăruit doi copii afaceristului
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54...
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto
Click.ro
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un...
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de...
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe totul” 
Antena 3
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum,...
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nazare s-a înțeles cu bogații”
Digi 24
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nazare s-a...
VIDEO De ce a durat 13 ore intervenția poliției la bărbatul blocat în casă, în Otopeni. Momentul în care suspectul a fost capturat
Digi24
VIDEO De ce a durat 13 ore intervenția poliției la bărbatul blocat în casă, în...
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Marele Rabin al României, Menachem Hacohen, a murit. Comunitatea Evreiască este în doliu
kanald.ro
Marele Rabin al României, Menachem Hacohen, a murit. Comunitatea Evreiască este în doliu
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de...
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost posibil ca bărbatul din Iași să se întoarcă, după ce a fost îngropat
kfetele.ro
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
observatornews.ro
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii...
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e?...
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
go4it.ro
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Descopera.ro
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era...
Dr. Yazan, poveste incredibilă cu Irinel Columbeanu: “L-am luat de la azil şi l-am tratat! A plâns. Mi-a fost milă de el”. Cum i-a ars un tablou de 1 milion de euro
Fanatik.ro
Dr. Yazan, poveste incredibilă cu Irinel Columbeanu: “L-am luat de la azil şi l-am tratat!...
Cine este, de fapt, iubita lui Horațiu Moldovan. Detalii despre tânăra care i-a cucerit inima portarului naționalei României
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, iubita lui Horațiu Moldovan. Detalii despre tânăra care i-a cucerit inima...
Trecerea la ora de iarnă 2025. Când vom da ceasurile înapoi cu o oră. S-a decis data
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă 2025. Când vom da ceasurile înapoi cu o oră. S-a...
Cum arată Monica Gabor la şapte luni după zvonurile că ar fi născut în secret FOTO
Romania TV
Cum arată Monica Gabor la şapte luni după zvonurile că ar fi născut în secret...
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Permisul de conducere și cartea de identitate sunt înlocuite. Ce se întâmplă cu vechile documente din această lună
Capital.ro
Permisul de conducere și cartea de identitate sunt înlocuite. Ce se întâmplă cu vechile documente...
Furtuni puternice și vreme rea. Mai multe zone sunt vizate
evz.ro
Furtuni puternice și vreme rea. Mai multe zone sunt vizate
Am făcut calculul complet. Cât costă să trăiești o lună în BUCUREȘTI, acum, în 2025: chirie + mâncare + facturi
Gandul.ro
Am făcut calculul complet. Cât costă să trăiești o lună în BUCUREȘTI, acum, în 2025:...
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
as.ro
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze...
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
A1
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina...
Veronica nu se aștepta la asta nici în cele mai negre coșmaruri. Ce a spus Filip i-a frânt inima concurentei din Casa Iubirii:
radioimpuls.ro
Veronica nu se aștepta la asta nici în cele mai negre coșmaruri. Ce a spus...
Ce spune Cristela Georgescu despre oamenii care merg la sală. Exercițiul banal pe care soția lui Călin Georgescu nu îl place deloc. ”Este tot un E”
Fanatik.ro
Ce spune Cristela Georgescu despre oamenii care merg la sală. Exercițiul banal pe care soția...
Culisele cazului din Otopeni: părinții au încercat să acopere crima. Cum a murit copilul de 3 ani și cine este bărbatul care s-a baricadat în casă. Update
Fanatik.ro
Culisele cazului din Otopeni: părinții au încercat să acopere crima. Cum a murit copilul de...
Știrile zilei, 26 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 26 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce salarii au cameramanii show-ului Insula Iubirii 2025 de la Antena 1. Cu câți bani sunt plătiți ...
Ce salarii au cameramanii show-ului Insula Iubirii 2025 de la Antena 1. Cu câți bani sunt plătiți pentru cele 21 de zile de filmări din Thailanda
Mama băiețelului ucis în Otopeni a făcut mărturisiri cutremurătoare: „Copilul a leșinat de lovituri”
Mama băiețelului ucis în Otopeni a făcut mărturisiri cutremurătoare: „Copilul a leșinat de lovituri”
Dan Bittman și-a donat TOATĂ averea! Motivul șocant și beneficiara surpriză
Dan Bittman și-a donat TOATĂ averea! Motivul șocant și beneficiara surpriză
Imagini șocante de la Amara, după explozia terifiantă! Zonă de risc, oamenii au fost evacuați
Imagini șocante de la Amara, după explozia terifiantă! Zonă de risc, oamenii au fost evacuați
Trucul viral: cum să-ți crești pH-ul apei fără aparate? Devine miraculoasă
Trucul viral: cum să-ți crești pH-ul apei fără aparate? Devine miraculoasă
Cum arăta Olivia Steer pe vremea când a prezentat Dansez pentru tine, cu Ștefan Bănică? Imagini ...
Cum arăta Olivia Steer pe vremea când a prezentat Dansez pentru tine, cu Ștefan Bănică? Imagini rare cu fosta soție a lui Andi Moisescu
Vezi toate știrile
×