Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 8 + 9 = 18

De: Irina Vlad 13/01/2026 | 16:22
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență exclusiv pentru genii. Mutați un singur chibrit pentru a corecta 8 + 9 = 18. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă!

Testul de inteligență de astăzi îți va pune mintea la contribuție. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 8 + 9 = 18. Provocarea de astăzi îți poate părea simplă, însă ai nevoie de concentrare maximă, atenție și cunoștințe primare de matematică.

Dacă vrei să-ți verifici atenția, viteza de procesare mentală și memoria de lucru, acest test iq este ideal. Doar persoanele foarte atente reușesc să găsească mutarea corectă. Ești gata? Concentrează-te și pornește cronometrul! Spor la treabă!

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația trebuie să muți un băț de chibrit vertical de la cifra 18 (astfel încât să devină 16). Următorul pas este să muți bățul de chibrit la 9 (astfel încât să devină 8). Prin urmare. Ecuația corectă este 8 + 8 = 16

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

