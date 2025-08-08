Test de inteligență pentru genii | Mutați un singur autoturism, pentru a elibera complet traficul

Ești pregătit pentru un nou test de inteligență? Dacă da, ești în locul potrivit! Tot ce trebuie să faci este să muți un singur autoturism, pentru a elibera complet traficul. Provocarea este pentru genii! Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție, așa că ai face bine să te grăbești! 3, 2, 1… Start!

Astăzi îți propunem un exercițiu scurt pentru mintea ta. Tot ce trebuie să faci este să analizezi situația și să răspunzi la o întrebare simplă: care dintre cele 7 mașini trebuie mutată pentru a debloca întreaga intersecție?

Imaginează-ți scena: E haos într-o intersecție. Șapte mașini – etichetate cu literele A până la G – sunt blocate în toate direcțiile. Nimeni nu poate înainta. Situația pare fără ieșire. Dar cheia stă într-o singură decizie: dacă muți o singură mașină, tot traficul se blochează.

Sună ușor? Nu e chiar așa! Ai la dispoziție doar 12 secunde să-ți folosești logica și să alegi corect. Nu e doar o joacă – e un mod excelent de a-ți testa modul în care gândești sub presiune.

Uită-te cu atenție și gândește-te: Ce mașină ar trebui mișcată prima? A, B, C, D, E, F sau G? Încearcă să analizezi întreaga imagine din mai multe puncte de vedere!

Care este răspunsul corect

Tu ai reușit să-ți dai seama care este răspunsul corect? Dacă da, felicitări! Dacă ai ales G, ai făcut alegerea corectă! Este singura care, dacă e dată puțin înapoi, permite celorlalte mașini să se miște. Imediat ce aceasta se retrage, E și F pot avansa, apoi urmează A și B, și în cele din urmă C și G.

Dacă nu ai reușit să-ți dai seama de răspunsul corect, nu îți face griji! Există multe alte teste pe care le poți încerca și care pot fi pe placul tău. Îți urăm mult noroc data viitoare! Noi am atașat în cadrul acestui articol, mai jos, o imagine unde poți vedea răspunsul corect încercuit. Așa îți va fi mai ușor să-ți dai seama despre ce este vorba.

