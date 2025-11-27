Acasă » Teste IQ » Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați: 50 + 50 – 25 x 0 + 2 + 2 = ?

Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați: 50 + 50 – 25 x 0 + 2 + 2 = ?

De: Irina Vlad 27/11/2025 | 16:27
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați: 50 + 50 - 25 x 0 + 2 + 2 = ?

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență pentru matematicieni. Ești unul dintre ei? Dacă da, calculează ecuația 50 + 50 – 25 x 0 + 2 + 2 în doar 7 secunde. 

Doar cei cu un creier mai rapid decât un calculator pot să rezolve ecuația de astăzi în doar 7 secunde. Această provocare matematică îți va testa gândirea critică și abilitățile de rezolvare a problemelor, provocându-te să îți pui mintea la contribuție și să îți folosești cunoștințele matematice primare.

Test de inteligență: Calculați: 50 + 50 – 25 x 0 + 2 + 2 = ?

REZOLVARE: Pentru a calcula ecuația 50 + 50 – 25 x 0 + 2 + 2 trebuie să ai în vedere ordinea în care se efectuează operațiunile. Înmulțire și împărțire (de la stânga la dreapta), apoi operațiile de adunare și scădere (tot de la stânga la dreapta). Prin urmare, prima ecuația pe care o calculezi este 25 x 0 = 0. Urmând să se efectueze adunarea și scăderea. Și avem: 50+50+2+2 = 104.

Îi felicităm pe cei care au reușit să descopere răspunsul corect. Cei care nu au reușit să rezolve provocarea de astăzi nu trebuie să își facă griji. AICI puteți exersa mai multe astfel de provocări, teste de inteligență, iluzii optice și teste de matematică.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

 

Test psihologic | Alege unul dintre aceste 3 scaune! Alegerea îți va reliefa cel mai ascuns secret despre tine

Test de inteligență | Ai un IQ peste 140 dacă poți identifica greșeala din această imagine

