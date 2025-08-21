Test de inteligență | Puteți găsi cuvântul „SALSA” în maximum 8 secunde? Doar 2% dintre oameni reușesc

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență, menit să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Tot ce trebuie să faceți este să găsiți cuvântul „SALSA” între literele din fotografia de mai sus. De asemenea, trebuie să țineți cont că aveți maximum 8 secunde la dispoziție. Așadar, luați-vă câteva momente și concentrați-vă pentru a desluși provocarea. Se spune că doar 2% din oameni reușesc. Mult succes!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau imagini așa cum este aceasta. Provocarea de astăzi este ideală pentru cei care își doresc o evaluarea a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție la detalii sporită și de o gândire ageră.

Test IQ: Unde se află cuvântul „SALSA”?

Stop cronometru! Este timpul să aflați răspunsul corect, asta dacă nu ați identificat și singuri unde se află cuvântul „SALSA”. Într-adevăr, nu este ușor să deslușiți un astfel de test de inteligență pentru că este realizat în așa fel încât să joace feste privirii.

Așa cum am menționat mai sus, este menit să vă antreneze mintea și aveți nevoie de o putere mare de concentrare. Ei bine, cuvântul „SALSA” se află pe al treilea rând, însă trebuie să priviți de jos în sus, de la litera „S”, aflată pe al cincilea rând orizontal, până la litera „A” de pe primul rând. Priviți imaginea pentru a înțelege mai bine!

Sperăm că v-ați descurcat bine și că sunteți mulțumiți de felul în care ați procedat. Îi felicităm pe cei care au reușit să găsească în maximum 8 secunde cuvântul „SALSA”. Persoanele care nu au deslușit testul IQ nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări.

De asemenea, acest test de inteligență poate fi un instrument bun de interacțiune cu grupul de prieteni. Puteți să îl trimiteți mai departe apropiaților pentru a vedea cum se descurcă. Mai mult decât atât, pentru a face jocul și mai distractiv, aflați în cât timp au reușit să afle răspunsul corect.

