Test de logică | Găsiți greșeala din această fotografie! Atenție la toate detaliile!

De: Denisa Iordache 30/08/2025 | 16:41
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de logică interesant. În fotografia de mai sus este strecurată o mare greșeală. Ai la dispoziție 9 secunde să o găsești. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Totul pare în regulă la prima vedere. Putem observa un peisaj interesant și un apus de soare. Dar undeva există o greșeală! Această provocare este o metodă excelentă de a-ți activa gândirea logică și concentrarea.

Testele de logică pun la lucru lobul frontal, acea parte din creier responsabilă pentru analiză, raționament, atenție și decizii rapide. Știința susține că exercițiile de observație contribuie la o memorie mai clară și o capacitate de a gândi mai rapid. Poți să privești această imagine ca pe o sală de sport pentru mintea ta.

Și acum, provocarea! Privește imaginea! Totul pare obișnuit, dar ceva, undeva, este greșit. Ai doar 9 secunde la dispoziție să descoperi eroarea. Nu trebuie să analizezi prea mult! Este important să mizezi pe instinct. Ceva nu se potrivește!

Dacă ai reușit să identifici greșeala dintr-o privire, înseamnă că faci parte din categoria de oameni cu o capacitate vizuală și logică excepțională. Este o trăsătură asociată inteligenței superioare: procesare rapidă, memorie pe termen scurt și o atenție bine echilibrată.

Rezolvare: Un detaliu care le scapă multora, dar care sare în ochi celor care au o gândire logică. Am atașat în cadrul acestui articol, mai jos, o imagine unde este încercuită zona respectivă. Așa îți vei da seama mai repede despre ce este vorba. Apusul nu se petrece după-amiaza.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

×