Test de perspicacitate | 3 diferențe în cel mult 43 de secunde: Le puteți identifica?

De: Denisa Iordache 23/09/2025 | 16:00
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de perspicacitate interesant. Tot ceea ce trebuie să faci este să găsești cele trei diferențe între cele două imagini. Recordul este de 43 de secunde. Crezi că te încadrezi? Dacă da, spor la treabă!

Testele IQ sau testele de logică au devenit cunoscute în momentul în care psihologii au încercat să descopere nivelul de inteligență al fiecărei persoane. În acest moment există mai multe categorii de teste care stârnesc interesul oamenilor, printre care se numără și testele cu cifre, cu bețe de chibrit, iluziile optice sau galeriile foto.

Test de perspicacitate

Vrei să vezi cât de ageri îți sunt ochii? Atunci provocarea de mai jos este pentru tine. Uită-te cu atenție la aceste două imagini. La prima vedere veți observa că nu există diferențe. Cu toate acestea, aparențele pot fi destul de înșelătoare. Există 3 mici diferențe ascunse între ele, iar provocarea ta este să le găsești în doar 43 de secunde. Crezi că este ușor? Ei bine, această provocare este mai complicată decât pare.

Provocările de acest fel sunt concepute pentru a oferi creierului dumneavoastră un antrenament excelent. În esența lor, aceste puzzle-uri conțin două imagini similare, însă există diferențe subtile ascunse între ele.

REZOLVARE: Timpul a expirat! Felicitările se îndreaptă către cei care au găsit cele trei diferențe ascunse în imagine. Pentru cei care nu au reușit, vă vom oferi răspunsul. În imaginea de mai jos sunt încercuite cele trei diferențe.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

