Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți calul ascuns în această iluzie optică virală

De: Irina Rasoveanu 23/09/2025 | 09:05
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test IQ exclusiv pentru genii. Este vorba despre o iluzie optică virală, menită să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Mai exact, trebuie să identificați unde se află calul ascuns în fotografia de mai sus. Așadar, nu mai stați pe gânduri, priviți cu atenție și deslușiți provocarea. Mult succes!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Acestea pot fi găsite sub diferite forme, precum, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau chiar iluzii optice, așa cum este cea pe care o prezentăm noi.

Test IQ: Unde se află calul ascuns?

Într-adevăr, nu este ușor să deslușiți o astfel de iluzie optică pentru că este realizată în așa fel încât să joace feste privirii. Vestea bună este că nu aveți un anumit timp la dispoziție pentru a afla răspunsul corect. Totuși, puteți să porniți cronometrul și să vă „întreceți” cu cei dragi.

Persoanele care nu au putut să deslușească testul IQ nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de teste. De asemenea, vom dezvălui răspunsul corect. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama unde se află calul. Ei bine, acesta este în partea dreaptă a imaginii, însă trebuie să priviți poza întoarsă pe verticală. Priviți cu atenție fotografia pentru a-l observa!

În domeniul psihologic, se folosesc testele IQ pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. În acest sens, există trei categorii principale: sub medie, mediu și peste medie. Aceste teste sunt parte integrantă a diagnosticului psihologic și, conform experților, pot contribui la dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Iluziile optice cu imagini ascunse sunt o modalitate distractivă de a-ți testa IQ-ul și de a-ți îmbunătăți concentrarea. Acestea sunt provocatoare pentru că pun creierul tău să interpreteze datele vizuale într-un mod creativ, iar în acest fel vă puteți dezvolta abilitățile de rezolvare a problemelor.

