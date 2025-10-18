Acasă » Teste IQ » Test de perspicacitate | 4 diferențe în cel mult 12 secunde: Le puteți găsi pe toate?

De: Irina Vlad 18/10/2025 | 10:29
CANCAN.RO îți prezintă testul de perspicacitate al zilei! În provocarea de astăzi trebuie să identifici cele 4 diferențe în cel mult 12 secunde. Cele două imagini par identice, dar nu sunt. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă!

În general, rezolvarea testelor de inteligență îmbunătățesc abilitățile de observare, atenția la detalii și concentrarea. Populare în rândul tuturor vârstelor, ele constituie o activitate plăcută și constructivă pentru îmbunătățirea abilităților de rezolvare a problemelor, oferind un sentiment satisfăcător de împlinire.

Provocarea de astăzi îți va pune mintea la contribuție. Imaginile de mai sus par identice, însă există patru diferențe subtile între ele. Pot fi schimbate câteva culori, poate lipsi un obiect sau forma unui obiect poate fi diferită față de versiunea originală. Sarcina ta este să le identifici în cel maximum 12 secunde. Crezi că te încadrezi în timp?

Când ești sub presiunea timpului, trebuie să-ți concentrezi atenția și să gândești mai repede. Acest lucru te poate ajuta să devii mai bun în recunoașterea tiparelor și în stabilirea conexiunilor logice.

sursă foto: Jagranjosh

Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste exerciții sunt ideale pentru persoanele care își doresc să își crească nivelul de IQ. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

La ce sunt folosite testele IQ

Testele IQ sunt utilizate, de cele mai multe ori, în câmpul psihologic. Ele au fost perfecționate de Alfred Binet. Cu ajutorul lor se poate afla ce grad de inteligență are o persoană. Chiar dacă sunt utilizate preponderent în ramura psihologiei, testele de inteligență nu au rezultate concludente.

Există mai multe grupe de IQ-uri, printre care cea medie, sub medie și peste medie. De altfel, inteligența poate fi dezvoltată, mai ales în cazul celor mici, prin diverse jocuri de logică, puzzle-uri sau jocurile de tip labirint.

