Acasă » Teste IQ » Test de perspicacitate | Numai geniile adevărate văd ursul polar ascuns între fantome, în 20 de secunde

Test de perspicacitate | Numai geniile adevărate văd ursul polar ascuns între fantome, în 20 de secunde

De: Alina Drăgan 19/09/2025 | 18:19
Test de perspicacitate | Numai geniile adevărate văd ursul polar ascuns între fantome, în 20 de secunde

Este vineri și a venit timpul să ne exersăm puțin mintea. Așa că pentru astăzi propunem un test IQ, ce îți solicită atenția. Deși la prima vedere testul pare unul simplu este nevoie de ceva mai multă concentrare și atenție pentru a găsi rezolvarea. O să ne testăm abilitățile cu un exercițiu pe care nu mulți îl pot desluși, cel puțin nu din prima. Și timpul în care rezolvi testul este foarte important, doar geniile o pot face în câteva secunde.

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sau de perspicacitate sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Unde se ascunde ursul polar?

Așa cum spuneam, testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, dar este nevoie de un spirt ascuțit de observare pentru a-l rezolva. În esență, tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea dată și să găsești cât de repede poți ursul polar care se ascunde printre multitudinea de fantome. Doar geniile o fac în câteva secunde.

Cei care au reușit să rezolve testul și să identifice rapid ursul polar sunt felicitați și primesc aplauze. Pentru cei care nu l-au găsit încă o să oferim un indiciu și spunem că trebuie să își îndrepte atenția în partea de jos a imaginii.

Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape...
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

Dacă nici până acum nu ați identificat unde stă ascuns ursul polar o să indicăm locul exact. Acesta se află în partea de jos a imaginii, mai aproape de extrema stângă. Animalul este evidențiat în imaginea de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test IQ | Descoperă litera H ascunsă în imagine. Doar cei mai inteligenți reușesc în 10 secunde

Test IQ | Doar o minte sclipitoare poate descoperi greșeala din imagine, în 10 secunde

Tags:
Iți recomandăm
Test IQ | Descoperă litera H ascunsă în imagine. Doar cei mai inteligenți reușesc în 10 secunde
Teste IQ
Test IQ | Descoperă litera H ascunsă în imagine. Doar cei mai inteligenți reușesc în 10 secunde
Test IQ | Doar o minte sclipitoare poate descoperi greșeala din imagine, în 10 secunde
Teste IQ
Test IQ | Doar o minte sclipitoare poate descoperi greșeala din imagine, în 10 secunde
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un...
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi
Gandul.ro
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape...
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă: „Aș recomanda România tuturor”
Adevarul
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă:...
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
Digi24
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui...
Parteneri
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
Click.ro
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce...
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată
Digi 24
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război...
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Digi24
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din...
Mama Geta, cadou deosebit pentru fiica lui Culiță, Miray. Cum a reacționat Daniela când a văzut: „Ia uitați!”
kanald.ro
Mama Geta, cadou deosebit pentru fiica lui Culiță, Miray. Cum a reacționat Daniela când a...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
kfetele.ro
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
observatornews.ro
Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Descopera.ro
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
Fanatik.ro
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46...
Câți bani am dat, de fapt, Ucrainei? Traian Băsescu acuză Guvernul că greșește: Ar trebui să fim cinstiți să spunem
Capital.ro
Câți bani am dat, de fapt, Ucrainei? Traian Băsescu acuză Guvernul că greșește: Ar trebui...
BOMBA BOMBELOR! Va fi adus în țară ca să-și ispășească pedeapsa! Va fi extrădat din Germania!
Romania TV
BOMBA BOMBELOR! Va fi adus în țară ca să-și ispășească pedeapsa! Va fi extrădat din...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Autostrada Sibiu-Piteşti, care va traversa Munții Carpați. Imagini cu traseul de mare viteză
evz.ro
Autostrada Sibiu-Piteşti, care va traversa Munții Carpați. Imagini cu traseul de mare viteză
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care l-a băgat o lună în închisoare
Gandul.ro
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care...
Cristi Borcea revine lângă marea dragoste de dragul fiului lui: Pentru el fac asta
as.ro
Cristi Borcea revine lângă marea dragoste de dragul fiului lui: Pentru el fac asta
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte:
radioimpuls.ro
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe...
La 86 de ani, Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea de peste două miliarde de dolari pe care o are: ”Niciodată”
Fanatik.ro
La 86 de ani, Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea de...
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Update exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul...
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima imagine cu Eden, bebelușa Alinei cu Ilan Laufer: „Atât de mică și totuși atât de puternică”
Prima imagine cu Eden, bebelușa Alinei cu Ilan Laufer: „Atât de mică și totuși atât de puternică”
Doliu în sportul românesc! Un fotbalist de doar 20 de ani a murit cu o zi înainte se întoarcă din ...
Doliu în sportul românesc! Un fotbalist de doar 20 de ani a murit cu o zi înainte se întoarcă din SUA
Fosta prezentatoare de la Kanal D şi-a dat demisia pentru familie, dar la scurt timp a primit o veste ...
Fosta prezentatoare de la Kanal D şi-a dat demisia pentru familie, dar la scurt timp a primit o veste şocantă: „Mi s-a spus că sunt suspectă de cancer”
Ce bizar! Unde a mers asasinul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, la 15 minute distanță de locul crimei. ...
Ce bizar! Unde a mers asasinul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, la 15 minute distanță de locul crimei. Dovada a fost publicată
Moarte subită! Producătorul lui Beyonce și Drake s-a stins din viață la vârsta de doar 49 de ani
Moarte subită! Producătorul lui Beyonce și Drake s-a stins din viață la vârsta de doar 49 de ani
Horoscop 20 septembrie 2025. Zodia care va fi surprinsă cu o vacanță!
Horoscop 20 septembrie 2025. Zodia care va fi surprinsă cu o vacanță!
Vezi toate știrile
×