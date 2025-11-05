TEST IQ cu bețe de chibrit | Rezolvă ecuația 8+9=3, mutând un singur băț de chibrit

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de intelingeță captivant. Rezolvă ecuația 8 + 9 =3, mutând un singur băț de chibrit. Crezi că reușești să te încadrezi în cele 10 secunde puse la dispoziție? Dacă da, spor la treabă!

Pentru a avea o zi constructivă și dinamică, CANCAN.RO te provoacă să rezolvi un test IQ cu bețe de chibrit. Trebuie să muți un singur băț de chibrit astfel încât rezultatul ecuației 8 + 9 = 3 să fie corect. Ai la dispoziție 10 secunde pentru a rezolva testul de astăzi. Crezi că te încadrezi în timp?

TEST IQ cu bețe de chibrit | Rezolvă ecuația 8+9=3

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sau de perspicacitate sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii. Provocarea de astăzi te provoacă să îți foloseșt cunoștințele de matematică.

REZOLVARE: Tot ceea ce trebuie să faci este să muți un băț de chibrit orizontal de la cifra 8 (astfel încât să devină 6) și să îl muți în fața în fața lui. Prin urmare, ecuația corectă devine -6 + 9 = 3.

Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste exerciții sunt ideale pentru persoanele care își doresc să își crească nivelul de IQ. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

