Test IQ cu chibrituri exclusiv pentru genii | Mutați un singur băț, pentru a corecta 4 + 4 = 15

De: Andreea Stăncescu 08/10/2025 | 17:20
Redacția CANCAN.RO vă propune astăzi un test de logică și atenție la detalii, dedicat celor care adoră provocările de tip IQ. La prima vedere, ecuația formată din bețe de chibrit pare incorectă și anume 4 + 4 = 15. Evident, matematic lucrurile nu se potrivesc, însă cheia este să muți un singur băț pentru ca exercițiul să devină corect.

Astfel de puzzle-uri nu sunt doar jocuri amuzante, ci adevărate antrenamente pentru creier. Stimulează gândirea logică, creativitatea și capacitatea de concentrare, fiind un mod excelent de a-ți testa inteligența și spiritul de observație. În plus, asemenea provocări te învață să cauți soluții neobișnuite la probleme aparent banale, o abilitate extrem de utilă și în viața de zi cu zi.

Cum se rezolva testul de mai jos

Soluția acestui puzzle cu bețe de chibrit este una ingenioasă și, în același timp, surprinzător de simplă. Deși la început ecuația 4 + 4 = 15 pare imposibilă și te face să crezi că nu există o rezolvare, secretul constă în mutarea unui singur băț și vei găsi rezolvarea corectă.

Dacă privești atent, vei observa că, prin repoziționarea unui băț din cifra „4”, aceasta se poate transforma în 11. În acest moment, exercițiul capătă sens și devine perfect corect: 11+4=15, iar testul est trecut.

Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”
Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Acest tip de puzzle nu este doar un exercițiu distractiv, ci și un indicator al nivelului de atenție și rapiditate în gândire. Unele persoane rezolvă enigma imediat, în câteva secunde, ceea ce arată o capacitate ridicată de a găsi soluții alternative. Altele au nevoie de mai mult timp, analizând pas cu pas posibilitățile, ceea ce arată perseverență și gândire logică.

Dacă rezolvi puzzle-ul în mai puțin de 20 de secunde, ai un IQ peste medie, dacă ai nevoie de 1-2 minute, înseamnă că ai o gândire analitică bună, dar mai puțin rapidă. Totuși, dacă nu reușești să găsești soluția, nu înseamnă că ai un IQ scăzut, ci doar că ai nevoie să îți exersezi mai mult flexibilitatea mentală.

