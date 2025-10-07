Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test te inteligență exclusiv pentru genii. Provocarea de astăzi este bazată pe o iluzie optică. Ascunși într-o frumoasă operă de artă se află mai mulți delfini care așteaptă să fie descoperiți. Crezi că reușești să îi identifici pe toți? Dacă da, spor la treabă!

Iluzia optică de astăzi îți va pune mintea la contribuție. Toto ceea ce trebuie să faci este să descoperi câți delfini sunt în imaginea de mai sus. Aceste iluzii pot apărea din cauza unor factori precum perspectiva, lumina, culoarea, mișcarea sau dispunerea formelor.

Iluziile optice sunt, în general, clasificate în trei tipuri: iluzii literale (imagini care diferă de obiectele care le creează), iluzii fiziologice (efecte rezultate din stimularea prelungită a ochilor) și iluzii cognitive (interpretări eronate bazate pe presupuneri). Doar 1% dintre cei cu o vedere de vultur pot să rezolve această provocare virală.

Test IQ exclusiv pentru genii | Câți delfini sunt, de fapt, în această imagine?

Priviți cu atenție imaginea și numărați fiecare delfin. În total, sunt 36 de delfini, priviți în partea de jos a imaginii, unde sunt evidențiați cu numerele lor.

Felicitări celor care au reușit să numere numărul exact de delfini din acest test IQ de ghicitoare cu iluzii optice în 12 secunde; sunteți cu toții genii și aveți un IQ de peste 161, la nivelul lui Einstein, și o vedere foarte ageră și, evident, faceți parte din 1% dintre oamenii care pot rezolva această ghicitoare vizuală. Bine, iar cei care nu au reușit să numere numărul exact de delfini din acest test IQ cu iluzii optice în 12 secunde, nu trebuie să-și facă griji. AICI poți încerca și alt fel de provocări de acest fel,

Ce sunt testele de inteligență

Testele de inteligență sunt instrumente psihologice folosite pentru a măsura capacitățile cognitive ale unei persoane, cum ar fi raționamentul, rezolvarea problemelor și logica, obținând un scor IQ – numit coeficient de inteligență.

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane exprimată printr-un număr rezultat în urma susținerii unui test standardizat. Majoritatea oamenilor se situează undeva în jurul valorii de 100, având o inteligență medie. O valoare peste 120 este considerată inteligență superioară, iar de la 130 în sus vorbim despre supradotare cognitivă.