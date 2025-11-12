Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 6 + 9 = 9

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 6 + 9 = 9. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă!

Provocarea de astăzi îți va da mari bătăi de cap. Testul cu chibrituri este destul de ușor, însă ai nevoie să îți pui în aplicare anumite cunoștințe matematice. Analizează cu foarte mare atenție ecuația de mai sus și încearcă să găsești mutarea care va corecta rezultatul.

Test IQ cu chibrituri: Mutați un băț pentru a corecta 6 + 9 = 9

Deși în majoritatea cazurilor soluția nu este tot timpul evidentă la prima vedere, trebuie să te bazezi – de cele mai multe ori – pe gândirea creativă și pe abilitățile de rezolvare a problemelor pentru a descifra astfel de provocări. Vestea bună este că timpul e nelimitat. Spor la treabă!

Suntem de acord cu toții că 6 + 9 = 9 este o ecuație greșită. Pentru a o corecta trebuie să muți un băț de chibrit vertical de la cifra 9 (de la rezultatul ecuației) astfel încât să devină 3, apoi să îl muți la începutul ecuației. Prin urmare, ecuația corectă devine – 6 + 9 = 3.

Îi felicităm pe cei care au reușit să rezolve ecuația. Cei care nu au nimerit soluția din prima a provocării de astăzi nu trebuie să își facă griji. AICI puteți exersa mai multe astfel de provocări, teste de inteligență, iluzii optice și teste de matematică.

