CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Trebuie să te concentrezi și să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 9 + 13 = 19. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă! Timpul este nelimitat!

În general, testele de inteligență de acest fel sunt folosite pentru a evalua ebilitățile cognitive, raționamentul, memoria, rezolvarea de probleme și capacitatea de a învăța. De asemenea, astfel de provocări pot fi utilizate în diagnosticul medical pentru a evalua impactul unor afecțiuni asupra funcționării cognitive sau pentru a depista dizabilitățile intelectuale. .

Test IQ cu chibrituri: Mutați un singur băț, pentru a corecta 9 + 13 = 19

Există multe tipuri de teste IQ, peste 200, iar toate încearcă să facă aproximativ același lucru, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și intrumente de măsurare diferite. De asemenea, testele IQ nu măsoară toate abilitățile necesare, spre exemplu, pentru a obține un post la un job, cum ar fi inteligența emoțională, creativitatea, abilitățile interpersonale și cunoștințele practice.

Un test IQ arată doar ceea ce este conținut în acel test specific. Majoritatea sunt concepute pentru a măsura un set de abilități care sunt importante pentru societatea în care trăiește persoana evaluată. Testul de inteligență de astăzi te provoacă să muți un singur băț de chibrit pentru ca a corecta ecuația 9 + 13 = 19. Poate părea un exercițiu ușor, însă nu este.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația 9 + 13 = 19, trebuie să muți un singur băț de chibrit vetical de la cifra 9 astfel încât să devină 6. Prin urmare, ecuația corectă devine 6 + 13 = 19.

Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste exerciții sunt ideale pentru persoanele care își doresc să își crească nivelul de IQ. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

