Test IQ | Există 3 diferențe între aceste imagini, însă doar cei mai inteligenți le pot observa

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență în acest sfârșit de săptămână, menit să vă dezvolte spiritul de observație și puterea de concentrare. Mai sus, puteți vedea două imagini care par identice, însă există trei diferențe greu de sesizat. Se spune că doar cei mai inteligenți le pot observa. Așadar, luați-vă câteva momente și concentrați-vă pentru a desluși provocarea, iar mai jos vom dezvălui și rezolvarea. Mult succes!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau imagini așa cum este aceasta. Inițial, au fost dezvoltate pentru a identifica elevii cu probleme de învățare din școli, însă odată cu trecerea timpului au fost îmbunătățite pentru a deservi și altor scopuri.

Test IQ: Care sunt cele 3 diferențe?

Testul de astăzi reprezintă o metodă bună de a vă măsura coeficientul de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție la detalii sporită și de o gândire ageră.

Totuși, testul IQ pe care îl propunem poate fi și distractiv. De această dată, nu aveți un anumit timp la dispoziție, însă puteți să vă „întreceți” cu un prieteni. Priviți cele două imagini și porniți cronometrul! Ați reușit să observați cele 3 diferențe?

Rezolvare: Așa cum am precizat mai sunt, chiar dacă cele două fotografii par identice, în realitate, nu sunt. Există trei diferențe foarte greu de sesizat. În cazul în care nu le-ați observat, noi vă spunem unde sunt. Ei bine, una dintre diferențe o reprezintă forma muntelui din partea dreaptă a imaginii. De asemenea, dacă vă uitați cu atenție, puteți vedea că în a doua poză, nu se observă ochiul drept. A treia diferență constă în lipsa unui desen din partea de jos a corpului. Le regăsiți pe toate încercuite, în poza de mai jos, pentru a înțelege mai bine!

Îi felicităm pe cei care au găsit diferențele dintre cele două fotografii. Persoanele care nu au deslușit testul de inteligență nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări interesante.

