Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ special conceput pentru cele mai ascuțite minți. Tot ceea ce trebuie să faci este să umpli litera ”T” cu piesele colorate. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă!

Exercițiu de astăzi este destul de simplu, dar provocator pentru mulți. Dacă ai de gând să te abați de la rutina zilnică și să îți pui mintea la contrinbuție atunci CANCAN.RO te provoacă să rezolvi acest test de perspicacitate. Tot ce trebuie să faci este să așezi formele geometrice colorate în litera T.

Test IQ: Numai geniile adevărate știu să rezolve puzzle-ul: cum se umple ‘T’

Cu cât mai repede găsești soluția, cu atât mai bine! Nu este deloc complicat, însă ai nevoie de atenție. Lasă toată treaba deoparte și concentrează-te asupra acestui test IQ. Se spune că doar cei cu un IQ mare pot să răspundă corect acestei provocări care testează coeficientul de inteligență.

Sperăm că v-ați descurcat bine și că sunteți mulțumiți de felul în care ați procedat. Îi felicităm pe cei care au reușit să răspundă corect. Persoanele care nu au deslușit testul de inteligență nu trebuie să își facă griji. Mai jos este explicată rezolvarea.

Acest test de inteligență poate fi un instrument bun de interacțiune cu grupul de prieteni. Puteți să îl trimiteți mai departe apropiaților pentru a vedea cum se descurcă. Mai mult decât atât, pentru a face jocul și mai distractiv, aflați în cât timp au reușit să deslușească provocarea.

Felicitările noastre se îndreaptă către cei care au reușit să descopere cele trei greșeli, în special celor care s-au și încadrat în timpul impus. Dacă nu i-ai dat de cap acestui test de inteligență nu trebuie să te descurajezi. AICI poți exersa mai multe astfel de provocări. Aceste joculețe sunt ideale daca își dorești să îți îmbunătățești nivelul IQ. Cu cât faci mai multe teste de inteligență, cu atât își vei îmbunătăți capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

