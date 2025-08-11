Acasă » Știri » Test IQ pentru cei mai inteligenți | Crează trei pătrate cu doar două bețe de chibrit. Ai la dispoziție 5 secunde

Test IQ pentru cei mai inteligenți | Crează trei pătrate cu doar două bețe de chibrit. Ai la dispoziție 5 secunde

De: Mihaela Ioana 11/08/2025 | 10:02
Test IQ pentru cei mai inteligenți | Crează trei pătrate cu doar două bețe de chibrit. Ai la dispoziție 5 secunde
Test pentru genii!

Ești pregătit pentru un nou test de inteligență? Dacă da, ești în locul potrivit! Tot ce trebuie să faci este să creezi cele trei pătrate cu doar două bețe de chibrit! Provocarea este destinată geniilor, așa că mult noroc! Atenție! Nu ai la dispoziție decât 5 secunde, așa că ai face bine să te grăbești! 3, 2, 1… Start!

Un test de inteligență care a luat internetul cu asalt e tot mai apreciat pentru cât de simplu pare, dar și pentru cât de repede trebuie să-l rezolvi. În fața ta e o imagine cu 14 bețe de chibrit aranjate astfel încât să formeze două pătrate. Provocarea? Să adaugi doar două bețe și să obții trei pătrate, dar totul trebuie făcut în mai puțin de cinci secunde!

La prima vedere pare floare la ureche, dar tocmai asta îl face atât de greu. Creierul tău vede imaginea clară și crede că e ușor, dar pare că nu există spațiu pentru un pătrat în plus. Secretul e să te uiți cu atenție și să găsești acel loc puțin evident unde poți adăuga cele două bețe ca să formezi al treilea pătrat.

Atenția la detalii este, de asemenea, importantă. Le poți trimite acest test și prietenilor tăi pentru a vedea dacă ei reușesc să-și dea seama care este rezolvarea. Nu uita să le precizezi încă de la început faptul că timpul este limitat, așa că nu au prea multă vreme de gândit!

Care este rezolvarea

Tu ai reușit să îți dai seama care este rezolvarea? Dar prietenii tăi? Dacă ai rezolvat în 5 secunde, felicitări! Te poți considera un geniu! Dacă nu, nu îți face griji! Există multe alte teste pe care le poți încerca și care pot fi pe placul tău! Îți urăm mult noroc data viitoare!

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că pentru rezolvarea „misterului” era necesar un pătrat în interiorul celor două. Noi am atașat în cadrul acestui articol, mai jos, o imagine unde poți vedea mai ușor despre ce este vorba!

Aceasta este rezolvarea!

