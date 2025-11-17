Test IQ | Una dintre cele 8 femei este diferită: ai 10 secunde la dispoziție să o descoperi

Vă prezentăm un test care vă va pune mintea la contribuție. Deși la prima vedere pare foarte simplu, acest test IQ a dat multe bătăi de cap celor care au vrut să-l rezolve. Crezi că ai ochiul ager și mintea ascuțită? Privește cu atenție această imagine în care sunt prezente opt femei. Una dintre cele 8 femei este diferită. Ai 10 secunde la dispoziție să o descoperi.

Acest tip de provocări pun la încercare gândirea logică, atenția la detalii și inteligența. Internauții adoră aceste jocuri de puzzle, deoarece stimulează abilitățile de rezolvare a problemelor și contribuie la antrenarea creierului. Exercițiile pot lua forma unor ghicitori vizuale, probleme de logică sau puzzle-uri matematice.

Una dintre cele 8 femei este diferită

Testele IQ sau testele de logică au devenit cunoscute în momentul în care psihologii au încercat să descopere nivelul de inteligență al fiecărei persoane. În acest moment există mai multe categorii de teste care stârnesc interesul oamenilor, printre care se numără și testele cu cifre, cu bețe de chibrit, iluziile optice sau galeriile foto.

Vrei să vezi cât de ageri îți sunt ochii? Atunci provocarea de mai jos este pentru tine. Uită-te cu atenție la această imagine. La prima vedere veți observa că nu există diferențe. Cu toate acestea, aparențele pot fi destul de înșelătoare. Tot ce trebuie să faci este ca din cele opt femei din imagine, care par identice, să o găsești pe cea diferită.

Dacă ai fost suficient de atent, cu siguranță ai găsit-o pe cea diferită. Dacă nu, îți dăm un indiciu important. Trebuie să privești cu atenție în zona buzelor. Vei vedea că una dintre cele opt femei are o altă nuanță de ruj pe buze față de celelalte.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test de perspicacitate | Aceste două femei par identice, dar nu sunt. Găsiți toate diferențele!

Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o mare greșeală! Găsiți-o în maximum 6 secunde!