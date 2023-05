Theo Rose a aruncat bomba! Artista le-a dat vestea cea mare fanilor. „Vă țin la curent”

Theo Rose se pregătește intens pentru a intra în rolul de mămică. Vedeta este pe ultima sută de metri cu sarcina, iar în curând va aduce pe lume primul copil. Recent, artista și-a luat fanii prin surprindere și le-a dezvăluit data în care o să nască. Până atunci nu mai este mult, iar internauții au asaltat-o cu mesaje.

În scurt timp, viața lui Anghel Damian și a lui Theo Rose se va schimba radical. Cei doi o să devină părinți și așteaptă cu nerăbdare momentul cel mare. Cântăreața este în ultimul trimestru de sarcină și numără zilele până când o să își strângă bebelușul în brațe. La fel o fac și fanii acesteia, care abia așteaptă să o vadă și în rolul de mămică. Thoe Rose știe asta, așa că a decis să le facă o dezvăluire importantă.

Theo Rose: „Vă țin la curent”

Theo Rose este în culmea fericirii și nu s-a putut abține și a împărtășit și cu urmăritorii săi din mediul online veștile cele mari. Artista a postat în mediul online două fotografii cu burtica de gravidă, pe care le-a însoțit de un mesaj cu subânțeles. Mai exact, iubita lui Anghel Damian a dat de înțeles că în data de 5 iunie o să nască. Deși nu a spus lucrurilor pe nume, fanii cântăreței au dedus despre ce este vorba și au luat cu asalt secțiune de comentarii. Au felicitat-o pe viitoare mămică și i-au urat o naștere ușoară.

„Să găsim o semnificație acestui 5. 5 minute până la livrare… n-are cum. 5 ore… slabe șanse. Aș fi început să simt deja. Cred. 5 zile… foarte probabil. Să fie 5 iunie data? Și asta e posibil. Vedem dacă e întâmplătoare postarea asta. Vă țin la curent”, a fost mesajul postat de Theo Rose.

Theo Rose, emoții înainte de naștere

Așa cum chiar ea a anunțat, nu mai este mult până când Theo Rose o să își intre în rolul de mămică. Pentru momentul cel mare, vedeta Pro TV a optat pentru o naștere pe cale naturală. Are o frică viscerală de operații, așa că varianta unei cezariene a exclus-o din start. Însă, medicul i-a stricat planurile partenerei lui Anghel Damian și recent a anunțat-o că ar trebui să se gândească serios și la varianta unei operații.

Artista a ascultat sfaturile specialistului și deja s-a obișnuit cu ideea. O să încerce o naștere pe cale naturală, însă dacă situația o să o ceară va accepta și o operație de cezariană. Cântăreața o să facă tot ce este mai bine pentru copilul ei și nu o să țină cont de nimic.

„Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană, având în vedere că am un copil destul de mare. Are 3 kilograme, ideea e că e foarte osos, mi s-a explicat, problema e că e copilul lung, e gras. Este cu capul în jos, pregătit! Are și cordonul în jurul gâtului, eu îmi doresc să încerc, dar dacă doamna doctor ne recomandă să facem cezariană, o să facem, ca să nu punem pe nimeni în pericol.

Există și teama de naștere, de durere și în cazul nașterii naturale și în cazul operației de cezariană, doar că sunt împăcată cu gândul că e absolut firesc să trec prin asta. Toate o să-mi treacă, când o să-mi văd copilul. Am emoții acum și după naștere cum o să mă descurc cu bebelușul. E o prezență nouă, dar permanentă. Abia l-am așteptat”, declara Theo Rose.