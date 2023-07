Theo Rose are ajutoare de nădejde! Cine sunt persoanele care se preocupă de creșterea copilului ei, Sasha: „Trebuie să le dai pauză”

Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 25 de ani. Cântăreața a adus pe lume un băiețel, pe nume Sasha, pe data de 14 iunie 2023. Recent, artista a făcut declarații referitoare la ajutorul pe care îl primește atât din partea mamei sale, cât și din partea viitoarei soacre, în privința creșterii copilului său.

Theo Rose se află în cel mai bun moment al vieții sale. Cântăreața se poate considera una dintre cele mai norocoase femei, datorită ascensiunii pe care a cunoscut-o, în ultima perioadă, pe plan profesional, dar și datorită faptului că reușește să aibă un echilibru și pe plan personal. La numai 25 de ani, Theo Rose este o artistă completă. Piesele sale se mențin pe primele locuri în clasamentul de pe YouTube, dar și în cel de la radio. Pe lângă cariera în industria muzicală, Theo Rose a avut ocazia de a interpreta primul său rol în calitate de actriță, în cadrul serialului Clanul, de la Pro TV.

Experiența de pe platourile de filmare nu doar că a ajutat-o pe plan profesional, ci și pe cel personal. Theo Rose l-a cunoscut pe Anghel Damian, regizorul serialului, cel care i-a devenit, între timp, partener de viață. Din rodul iubirii lor a rezultat Sasha, un băiețel pe care Theo Rose l-a adus pe lume în urmă cu trei săptămâni.

Cântăreața își ține fanii la curent cu toate noutățile din viața ei, mai ales de când a devenit mamă, astfel că, recent, a vorbit despre ajutorul pe care îl primește în legătură cu creșterea micuțului.

Theo Rose, declarații despre bunicile lui Sasha: „Se joacă cu el”

Cântăreața susține că nu se ocupă de una singură de creșterea micuțului, mărturisind că atât mama sa, cât și mama lui Anghel Damian se preocupă de Sasha.

„Da, tare asta cu bunicile, e mișto chestia. Dacă-mi zicea mama acum, ce un an, câteva luni: aș fi zis: ce-ai mă, ce să faci la mine, ai înnebunit? Dar n-ar fi zis ea, că nu suntem genul, tocmai acum, n-am îndrăznit s-o chem, că are și ea curte, casă, bărbat, muncă. Și a venit. Și când a venit, am zis: mamă…

Dar așa trebuie, câte două zile, că dup-aia obosesc și bunicile, trebuie să le dai pauză, că obosesc și ele și cred că se strică treaba. Două zile așa, două nopți să stea bunica cu el, că e odihnită, e fresh, e cutare…

Se joacă cu el, îi face băiță, îl pupă. După aia, o trimiți acasă, că se odihnește. Pac, am găsit schema!”, a povestit Theo Rose, într-o notă amuzantă, pe Instagram.

