Theo Rose, de urgență la spital: „Am fost pe perfuzii”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă vedeta de la PRO TV, de când așteaptă copilul lui Anghel Damian

Theo Rose (24 de ani) a ajuns pe mâna medicilor. Iubita lui Anghel Damian (31 de ani) le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare că a avut o săptămână cumplită, în care a avut nevoie de perfuzii pentru a-și putea reveni. Actrița din serialul „Clanul” nu poate nici măcar să mănânce, ca urmare a grețurilor.

Teodora Maria Diaconu și Anghel Damian sunt împreună de mai bine de cinci luni, iar rodul iubirii lor este deja în burtica antrenoarei de la „Vocea României”. Fiind în primul trimestru de sarcină, cântăreața experimentează simptomele de graviduță, dar sarcina pare să vină și cu surprize mai puțin plăcute. Zilele acestea, vedeta de la PRO TV a mărturisit că a ajuns chiar la spital, ca urmare a stărilor de rău.

„Bună ziua! După o săptămână nu vreți să știți de care, mi-a fost rău, rău, am fost pe perfuzii, amărâtă. După o săptămână am reușit să mă pun pe picioare, am auzit că au mai trecut și altele, că nu se moare. Sper să nu mai revină perioada și să îmi fie bine și să pot și eu să mănânc ca oamenii. Foame îmi e, dar îmi e și greață în același timp”, a dezvăluit Theo Rose pe Instastory.

Anghel Damian, dezvăluiri despre sarcina lui Theo Rose: „Suntem copleșiți de fericire și emoții”

La scurtă vreme după ce CANCAN.RO a dat vestea că Theo Rose este însărcinată, regizorul serialului „Clanul” și-a mărturisit emoțiile. Chiar dacă cei doi sunt la început de relație, lucrurile par să meargă de minune între cei doi, așa cum a spus mândrul viitor tătic.

„Este o perioadă din viața noastră în care suntem copleșiți de fericire și emoții. Vestea venirii unui copil este o bucurie inexprimabilă. Ne-am fi dorit să putem da noi vestea, să împărtășim bucuria noastră atunci când am fi simțit că trebuie făcut acest lucru. Dar tot ce contează acum este că suntem bine și le mulțumim tuturor celor care ne-au transmis gânduri bune”, a declarat Anghel Damian, pentru Pro TV.

