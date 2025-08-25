Tily Niculae, decizie radicală după divorțul de soțul ei. Ce va face acum, după 15 ani de mariaj

Recent, Tily Niculae a surprins pe toată lumea cu un anunț pe care puțini l-ar fi anticipat. Actrița, devenită cunoscută publicului larg încă din perioada „La Bloc”, a dezvăluit că ea și soțul său, Dragoș Popescu, au decis să meargă pe drumuri separate. După ani întregi în care păreau un cuplu sudat și o familie împlinită, ruptura a venit ca un șoc. Însă, Tily Niculae nu s-a oprit aici și a luat o nou decizie importantă, care anunță un nou început.

Tily Niculae și Dragoș Popescu au fost împreună aproape două decenii, dintre care 14 ani căsătoriți. În 2011 au spus „Da”, iar de atunci și-au construit o viață în doi, care a devenit, în timp, o viață în patru – împreună au doi copii, Sofia și Radu. Însă, acum povestea dintre cei doi a ajuns la final.

Tily Niculae, decizie radicală după divorțul de soțul ei

După aproape 20 de ani de relație, Tily Niculae a confirmat oficial divorțul de Dragoș Popescu. Potrivit actriței, decizia a fost luată de comun acord, într-un mod civilizat și matur. Cei doi păstrează o relație apropiată de dragul copiilor, punând binele familiei mai presus de orice.

Dar, deși separarea nu a fost una conflictuală, perioada nu a fost deloc ușoară pentru actriță. Însă, Tily Niculae a ales să transforme această etapă într-un nou început – nu doar pentru ea, ci și pentru cele care o urmăresc și se regăsesc în povestea ei.

Mesajul postat recent pe rețelele de socializare a atras imediat atenția fanilor și a fost apreciat. În prezent, actrița își concentrează energia pe echilibru, redescoperire și un nou început. Aceasta a decis să pornească din nou la drum, cu inima deschisă și cu încrederea că fiecare sfârșit aduce, de fapt, un nou început.

„Fiecare femeie poartă în ea un drum, o poveste, un trib invizibil de emoții și rădăcini. Relațiile sunt punți între suflete, iar viața ne învață să fim atât stâncă, cât și val. Astăzi aleg să fiu prezentă. Să ascult. Să respir. Să las inima să-și amintească drumul și sufletul să-și găsească tribul.” – a transmis Tily Niculae, într-un mesaj care a emoționat.

Foto: Social media