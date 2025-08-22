Actrița din „La bloc” divorțează! După 15 ani de căsnicie și-au spus adio

Actrița Tily Niculae a făcut public faptul că mariajul ei cu Dragoș Popescu, cel alături de care și-a construit familia, a ajuns la final. Anunțul vine după o relație care a durat în total 19 ani, dintre care 15 au fost petrecuți în cadrul unei căsnicii oficiale.

Decizia de a încheia căsnicia nu a fost una de moment, ci un proces care s-a produs cu mult timp în urmă, în urma unei reflecții mature și asumate. Chiar dacă ruptura este acum confirmată, cei doi au ales să păstreze discreția și să trateze situația cu respect, menținând echilibrul familial pentru binele copiilor lor.

Tily Niculae divorțează!

Tily Niculae și Dragoș Popescu s-au cunoscut la o vârstă fragedă, iar de la începutul relației și până la pasul căsătoriei au format un cuplu discret, ferit de expunerea mediatică excesivă. Cei doi și-au unit destinele în 2011, iar de atunci au preferat să-și trăiască povestea de dragoste într-un cadru cât mai privat, cu apariții publice rare și controlate.

Pe parcursul celor 19 ani petrecuți împreună, actrița a vorbit ocazional despre modul în care a reușit să îmbine viața profesională cu cea personală, subliniind rolul important al familiei în echilibrul ei. Relația cu soțul și cu cei doi copii a fost mereu privită ca un refugiu, însă, după o perioadă lungă de reflecție, actrița a hotărât că separarea era inevitabilă.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă.

Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună.

📌Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat, a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți.

Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani.

Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie.”, a transmis Tily Niculae.

Chiar dacă mariajul s-a încheiat, Tily Niculae a ales să privească acest moment ca pe o etapă firească de tranziție, nu ca pe o ruptură dureroasă. Relația dintre ea și fostul partener va rămâne definită de respectul reciproc și de responsabilitatea comună față de cei doi copii ai lor.

Decizia de a se despărți a fost însoțită de recunoștință față de anii petrecuți împreună și de asumarea faptului că, deși drumurile lor personale merg în direcții diferite, rolul de părinți va rămâne mereu unul comun. Actrița privește această schimbare cu maturitate, păstrând atât lecțiile învățate, cât și amintirile frumoase din perioada petrecută alături de Dragoș Popescu.

