TJ Miles se bate, deocamdată, în branduri. Spectator și el, marțea trecută, la gala RXF, vloggerul, pe numele său real Tiberiu Ștefan Iordache, a menționat că, în cadrul evenimentului viitor, va avea și el rol de combatant. Mai mult, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, TJ Miles a făcut inventarul ținutei pe care a purtat-o la gală. Îți stă inima în piept, nu glumă! Vorbim de aproape 100.000 de euro!

CANCAN.RO , faptul că, în februarie, în cadrul următoarei gale, cu toții vor avea ocazia să-l identifice ca fiind combatant, pentru că s-a înțeles la preț cu organizatorii, Tiberiu Ștefan Iordache s-a dat în primire singur, arătând că a pus pe el, marți, aproape 100.000 de euro. Vloggerul TJ Miles s-a numărat printre cei care s-au prezentat la vizionarea galei RXF 42, dar el n-a făcut-o oricum! Punctând, în interviul acordat pentru, faptul că, în februarie, în cadrul următoarei gale, cu toții vor avea ocazia să-l identifice ca fiind combatant, pentru că s-a înțeles la preț cu organizatorii,s-a dat în primire singur, arătând că a pus pe el, marți, aproape 100.000 de euro. Purtând o așa ținută, se înțelege de la sine de ce TJ Miles n-a acceptat din prima oferta primită pentru a intra în ring. Aparițiile lui lasă de înțeles că este destul de avut, dar fostul concurent „Survivor” susține că hainele nu contează, în pofida stilului său excentric.

vloggerul a atras atenția și de această dată prin stilul extravagant pe care l-a adoptat pe parcursul anilor. Ei bine,a atras atenția și de această dată prin stilul extravagant pe care l-a adoptat pe parcursul anilor. La gala RXF 42, TJ Miles a optat pentru un ceas Rolex Submariner Date, atenție, în valoare de aproximativ 100.000 lei, și un set de bijuterii Traser Gold, a căror valoare ajunge la 300.000 de lei. Iar, în materie de îmbrăcăminte, vloggerul a ales o bluză Louis Vuitton și o pereche de pantaloni Philipp Plein, care, însumate, ating valoarea de 25.000 de lei.

„Iubesc moda, știu trendurile și știu să-mi aleg outfit-urile”

Reporter CANCAN.RO: Te-ai vedea și tu în ring…

TJ Miles: Da, o să fiu în ring în gala următoare, cu cine o să fiu acum nu sunt sigur, dar orice ar fi o să dau un show pentru toată România.

Reporter CANCAN.RO: Pentru câți bani s-ar bate TJ Miles în ring?

TJ Miles: No comment. Destul de mulți bani, adică eu trebuia să fiu în prima gală, n-am acceptat-o pentru că nu eram pregătit, nu erau nici banii corecți, acum, a doua gală, în februarie, este și timpul corect, sunt și banii corecți.

Reporter CANCAN.RO: Câți bani ai cheltuit în seara asta pentru ținută?

TJ Miles: Mâna asta e aproape 300.000 de lei, numai mâna asta. Aici nu știu, 100.000 de lei minim. Outfit-ul, 5.000 de euro maxim.

Nu am un stylist, de fapt am un stylist, dar nu o am ca să-mi arate cu ce să mă îmbrac. O am, așa, ca un bonus, dar eu, să fiu sincer, iubesc moda și știu trendurile, știu ce se întâmplă și știu să-mi aleg outfit-urile în așa fel încât să arate bine și să îmi arăt personalitatea.

Reporter CANCAN.RO: Hainele contează?

TJ Miles: Never. Eu am fost la Survivor cu nimic pe mine, da, aveam Burberry shorts (n.r. pantaloni scurți marca Burberry), dar asta, așa, că am vrut eu. Dar nu trebuia, nu contează nimic. Contează ce ai înăuntru, contează mentalitatea, inima. N-am nevoie de asta.

„Sunt multe fete care mă vor pentru ce pot să aduc, nu pentru cine sunt”

Reporter CANCAN.RO: Cum stai cu fetele?

TJ Miles: La momentul ăsta, cu fetele este foarte interesant, din cauză că se schimbă niște lucruri în viața mea.

Reporter CANCAN.RO: Sunt fete care vin pe lângă tine doar pentru bani?

TJ Miles: Da, normal. Sunt multe fete care mă vor pentru ce pot să aduc, nu pentru cine sunt, dar eu, pentru că am o experiență bună de viață, știu cum să aleg fetele și știu cum să-mi aleg partenerul vieții. N-ai cum să mă fraierești.

Reporter CANCAN.RO: Cum le simți?

TJ Miles: Am o intuiție bună, am un creier bun, am o educație bună, am fost crescut într-un fel… Am fost crescut de părinți, de stradă și de școală. Toate aceste trei lucruri formează cea mai bună combinație.

Reporter CANCAN.RO: Cum le spui fetelor că nu sunt ce trebuie pentru tine?

Tj Miles: Eu cred că nu le spun „Hei, ești nașpa” sau „Nu ești bună pentru mine”. Pur și simplu, vibe-ul meu spune tot. Când iese cu mine și vede că nu e ce trebuie, ea o să simtă, și a doua oară nu mai vorbim. O lăsăm, așa, în aer și ne salutăm. Întotdeauna las loc de „Bună ziua”. Adică nu vreau mă cert cu nimeni, putem să legăm o conexiune și poate ne ajutăm în alt fel, nu neapărat personal. Poate profesional.

