The Motans începe toamna cu single-ul “Înainte Să Ne Fi Născut”, o piesă de dragoste sinceră, emoționantă, cu mesaj profund. Piesa este compusă de The Motans, la fel ca toate celelalte piese ale artistului, și este produsă de Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentru “Drama Queen”, “Cel mai bun DJ”, “Weekend”, “FriendZone”, “Nota de plată”.



Toamna asta, The Motans dau lovitura în topurile muzicale! A fost lansat single-ul “Înainte Să Ne Fi Născut”

“Înainte Să Ne Fi Născut” reprezintă un nou început, după cum menționează chiar artistul: “Sufletul o limbă are. «ÎNAINTE SĂ NE FI NĂSCUT» e o piesă ce nu necesită sinteze. E exact așa cum o auzi și o simți. E cea mai intensă și mai profundă creație a mea de până acum. Prin lansarea ei, vreau să marchez un nou început al conceptului The Motans, un început frumos”, a declarat The Motans.

Videoclipul piesei “Înainte Să Ne Fi Născut” a fost regizat și filmat de NGM Creative (Bogdan Păun – regie și Alexandu Mureșan – DoP), cu care The Motans a mai colaborat și pentru alte videoclipuri, iar producția este semnată de video Loops Production.

Anul acesta, The Motans a lansat mai multe piese care au fost imediat îndrăgite de public și susținute de radiouri și televiziunile muzicale. După “Nota de plată”, INNA și The Motans s-au reunit pentru o nouă colaborare pentru piesa “Pentru că”. Cu peste 14 milioane de vizualizări pe YouTube, single-ul a fost intens difuzat de radiourile din România, ajungând piesa numărul 1 conform Mediaforest, un veritabil hit de vară.

Single-ul anterior al INNEI cu The Motans, “Nota de plată”, are aproape 20 de milioane de vizualizări.