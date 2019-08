Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a răbufnit după ce nu a fost lăsat să participe la audierile familiei lui Gheorghe Dincă. “S-a spulberat! Am făcut și o plângere și…”

Soția lui Gheorghe Dincă, Elena Dincă, și copiii acestora, doi bărbați și o femeie, au ajuns joi la sediul central DIICOT pentru audieri, la intrarea în instituție aceștia îmbrâncindu-se cu jurnaliștii.

Copiii femeii i-au dat la o parte pe ziariștii și camermanii aflați la sediul central DIICOT, pentru a putea intra în clădire.

Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, este contrariat de faptul că procurorii nu i-au permis accesul la audierea lui Gheorghe Dincă, acuzând, totodată, faptul că ar fi urmărit, amenințat și interceptat.

“Am sosit aici aflând pe surse că familia lui Gheorghe Dincă este audiată. Vreau să vă spun că DIICOT-ul nu m-a anunţat de acest fapt, iar dacă până acum începusem să am o urmă de încredere în anchetatorii ce au în grijă acest caz, acum s-a spulberat! Am aflat că familia acestui inculpat urmează să fie audiată astăzi, la ora 12. DIICOT-ul dă către familie, către mine, care am dreptul să particip la aceste acte de cercetare penală note de genul: În următoarele două săptămâni vom avea activităţi la Bucureşti, Caracal şi nu mai ştiu pe unde.

Cu toate că am făcut o cerere să spună ce activităţi o să aibă, unde şi când, am venit pe aici şi… S-a evitat pe cât s-a putut să fiu la audierea acestor persoane. Mai mult decât atât, acest lucru eu l-am cerut. Am făcut şi o plângere, am prezentat-o procurorului de caz şi mi-a spus că nu o poate înregistra la Caracal, am venit să o înregistrez aici, la Bucureşti. Dânşii s-au grăbit să îi audieze, apărătorul părţilor are dreptul să pună întrebări martorilor, inculpaţilor, persoanelor care sunt audiate. Nu mai spun de alte drepturi! Acest lucru îi disperă pe anchetatori, nu vor să se pună alte întrebări.“, a declarat Tonel Pop conform Romania TV.

Marți, Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a declarat că Elena Dincă ar ști mult mai multe decât spune, motiv pentru care ar trebui audiată de către procurori.