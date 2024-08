TOP 25 vedete care s-au ascuns sub prosopel. Madonna a făcut spectacol la piscină, iar apoi...

CANCAN.RO a întocmit pentru acest sfârşit de săptămână un TOP de vedete în care a fost inclusă Madonna. Da, aţi văzut bine, vorbim de celebrul star internaţional. Vă întrebaţi în ce ipostaze am putut să o surprindem? Vă explicăm imediat. În cazul în care nu mai aveţi răbdare şi sunteţi curioşi să vedeţi imaginile, vă sfătuim să accesați GALERIA FOTO extrem de generoasă. Am ales cu foarte mare atenţie fotografiile, aşa că mergeţi pe încredere! Nu o să vă pară rău.

Nu mai puţin de 25 de vedete îşi fac astăzi apariţia în topul nostru. Ar fi fost mai multe la număr, însă am decis să ne oprim doar la ele. Nu de alta, însă am menţionat deja piesa de rezistenţă care ar fi meritat, un articol separat.

Acţiunea se petrece la mare, ori la piscină, vă spunem asta pentru că detaliul este foarte important. După ce s-au bălăcit în apă, divele noastre s-au înfăşurat într-un prosop ca şi cum ar fi avut ceva de ascuns. Suntem siguri că nu acesta este motivul, având în vedere că multe dintre ele au lăsat la vedere de-a lungul timpului mai mult decât ar fi trebuit.

Madonna a făcut spectacol la piscină, iar apoi…

Să vă dăm câteva exemple. Începem cu Alina Puşcaş. Frumoasa prezentatoare de la Antena 1 s-a pozat de foarte multe ori în ipostaze incendiare, însă recent, prezentă pe litoralul românesc s-a acoperit din cap până în picioare. Nu a mai bucurat ochii fanilor ca altădată.

Continuăm cu Adelina Pestriţu pe care am surprins-o la o piscină. Şi pe ea, tot cu prosopelul. Bruneta are foarte multă grijă de felul în care arată, din acest motiv şi-a arătat de-a lungul timpului corpul bine lucrat în toate ipostazele. Cu siguranţă vă mai aduceţi aminte de pictorialul vedetei în celebra revistă pentru adulţi, complet goală, care au făcut istorie. Formele-i apetisante, unduirile de felină şi poziţiile provocatoare în care a pozat, au propulsat-o imediat în topul preferenţelor bărbaţilor.

Terminăm aşa cum am început, în forţă! Am lăsat ce aveam mai bun la final, iar acum vorbim despre Madonna. Pe celebra cântăreaţă am surprins-o, ce-i drept, acum câţiva ani, la piscina unui hotel de lux din România, imediat ce iese din apă. Vedeta ne-a oferit la momentul respectiv imagini despre care a meritat să mai vorbim încă o dată!

Vă lăsăm şi lista „concurentelor” la primele locuri: Roxana Nemeş, Ramona Olaru, Adelina Pestriţu, Oana Zăvoranu, Mădălina Drăghici, Raluca Lăzăruţ, Alina Crişan, Sonia Trifan, Daiana Anghel, Ilinca Vandici, Sânziana Buruiană, Ramona Gabor, Diana Dumitrescu, Alina Laufer, Dana Săvuică, Alice Iotta, Giulia Anghelescu, Alina Puşcaş, Simona Senzual, Andreea Raicu, Crina Abrudan, Alexia Eram, Sylvia, Madonna şi Dj Harra.