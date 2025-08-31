Acasă » Știri » Top 5 destinații de neratat pe timp de toamnă. Aici poți merge în septembrie

Top 5 destinații de neratat pe timp de toamnă. Aici poți merge în septembrie

31/08/2025
Destinații pentru luna septembrie/ Sursa foto reprezentativă: Pixabay

Chiar dacă vara s-a terminat, unii români se gândesc în continuare la vacanțe. Mulți oameni aleg să se bucure de călătorii chiar și pe perioada toamnei. Există 5 destinații unde temperaturile sunt mai blânde, plajele mai puțin aglomerate, iar orașele păstrează o atmosferă relaxată, potrivit Capital.ro.

Egiptul poate fi o destinație atractivă în sezonul de toamnă. Aici, temperaturile se încadrează între 28 și 35 de grade Celsius, iar apa Mării Roșii rămâne caldă. Turiștii pot alege zonele de coastă, precum Hurghada sau Sharm El Sheikh, pentru a se bucura de plajă și de sporturi acvatice. Sunt recomandate scufundările sau snorkellingul. De asemenea, vizitatorii pot alege să se îndrepte către obiective turistice de neuitat – piramidele din Giza, Valea Regilor sau templele de la Luxor.

Alte destinații de neratat pe timp de toamnă

Pe locul doi în topul destinațiilor de neratat pe timp de toamnă se află Marocul. Aici, clima este plăcută, temperaturile fiind de 22- 30 de grade Celsius. Turiștii care aleg această țară vor avea parte de explorări urbane sau drumeții în munți.

În orașele Casablanca, Marrakech sau Fes, vizitatorii se pot bucura de piețe, palate și medine pitorești, care îmbină tradiția cu modernul. În același timp, cei care își doresc să facă plajă sau sporturi nautice se pot îndrepta către Essaouira.

Clasamentul este completat de alte trei destinații perfecte pentru cei care își doresc o vacanță în această toamnă. Citește continuarea pe Capital.ro.

×