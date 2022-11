Top 5 emisiuni cu care Cabral „a rupt” audienţa. Vedeta Pro TV s-a retras din viaţa publică, după 25 de ani

Cabral Ibacka a anunțat recent că urmează să se retragă din lumina reflectoarelor, după o perioadă îndelungată în care a apărut pe micile ecrane ale românilor (vezi aici). Prezentatorul TV are o carieră de excepție, devenind cunoscut pentru emisiunile pe care le-a realizat la mai multe posturi de televiziune.

Partenerul de viață al Andreei Ibacka a mărturisit că este gata să se retragă și să se axeze mai mult pe viața de familie, după 25 de ani de carieră în industria televiziunii și nu numai. Cabral a migrat de-a lungul anilor de la un post de televiziune la altul, până în momentul în care s-a stabilit la Pro TV. Telespectatorii au putut să îl vadă la Antena 1, Prima TV și Acasă TV.

Top 5 emisiuni prezentate de Cabral care ”au rupt”

La finalul anilor ’90, începutul anilor 2000, Cabral Ibacka avea să își înceapă cariera de prezentator TV, la Antena 1 cu emisiunea „Roata de rezervă” difuzată în 1998, câștigând treptat din ce în ce mai mulți fani. Chiar dacă la început acesta nu s-a bucurat de un succes răsunător, treptat a ajuns să atragă atenția chiar și celor mai pretențioși telespectatori. În continuare vă veți putea reaminti câteva dintre emisiunile prezentate de Cabral Ibacka.

„Am început să fac televiziune la Antenă, dar mai mult în glumă. Sau, mai bine zis, din pasiune pentru mașini. Apoi m-am lăsat, producătorul emisiunii ma punea să spun “blocuri optice frontale” în loc de “faruri“, și “liniile fluide ale siluetei” în loc de “caroserie mișto“, nu era de mine, parcă vorbeam de arhitectură urbană și nu despre fiare și alte nebunii. Așa că m-am lăsat după vreo 6 luni, am revenit la ale mele”, a scris pe blogul său Cabral.

Super Banc Show

Cabral a avut parte de o experiență uimitoare la Prima TV, după ce a acceptat provocarea de a prezenta una dintre emisiunile care avea să îi aducă o mulțime de amintiri frumoase. Chiar dacă inițial a refuzat cu desăvârșire să meargă la casting, partenerul de viață al Andreei Ibacka și-a încercat norocul și a pus bazele unei cariere îndelungate.

Emisiunea de televiziune a fost difuzată în perioada 1999-2000, aducând în fața micilor ecrane un public destul de numeros. Așa cum reiese și din numele pe care l-a primit, emisiunea aducea în fața unui public de 200 de persoane câte 12 vedete care trebuiau să spună bancuri foarte bune pentru a trece în marea finală, unde câștigătorul urma să primească suma de 5.000 de lei. Cabral a fost atunci cel care discuta cu toți concurenții și înmâna premiul mult râvnit.

„Am învățat prima parte a carierei în Prima. Am evoluat, am furat meserie, mi-am făcut mâna. Mi-am făcut prieteni din colegi, am muncit dar m-am și distrat. A fost o perioada frumoasă”, a susținut Cabral, la câțiva ani buni după ce a plecat de la Prima TV.

Poveștiri adevărate

După o perioadă scurtă în care a activat ca prezentator la Prima TV, unde și-a făcut o mulțime de prieteni, Cabral a primit o oferă mai bună de la postul de televiziune Acasă TV, unde a ajuns să lucreze alături de Mircea Solcanu. A semnat contractul în 2003, iar în luna august a acelui an a început să prezinte o emisiune care va avea un succes răsunător, mai ales în rândul persoanelor trecute de prima tinerețe.

„Nu pot să stau acasă fără să mă apuc de treabă. Așa că încep de la 1 august să aduc la sfârșit de săptămână ‘Povestiri adevărate’ într-o formulă nouă și veselă. Adică voi prezenta subiecte mondene din lumea showbiz-ului și nu numai. Tot ce este interesant, atractiv, dinamic în jurul nostru veți putea vedea la ‘Povestiri’. Acesta este un prim proiect în care mă implic deocamdată, dar nu mă voi opri aici, cu siguranță”, promitea Cabral pe atunci, potrivit Libertatea.

Producția marca MediaPro Pictures a adus de-a lungul timpului în fața celor de acasă o mulțime de povești emoționante ale vedetelor care inspirau pe oricine la acea vreme. De asemenea, Cabral a avut ocazia de a dezbate subiecte foarte importante, precum lupta pentru persoanele imobilizate într-un scaun cu rotile. Tot la Acasă TV, Cabral a prezentat din 2007, până în 20014 și emisiunea „Poveștiri de noapte”, unde erau invitate vedete din showbiz-ul românesc.

Sunt celebru, scoate-mă de aici!

În urma schimbărilor care au fost făcute în 2014 la cârma postului Acasă TV, Cabral a renunțat la colaborarea pe care o avea și a migrat către postul de televiziune Pro TV, unde se află și acum. Acesta a atras atenția telespectatorilor, după ce a prezentat primul sezon al emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, alături de Mihai Bobonete, care a avut premiera pe data de 16 februarie 2015.

Cei doi au fost nevoiți să petreacă timpul în junglă, alături de concurenții care au acceptat provocarea de atunci pentru a putea afla cine este „Regele junglei”. Finala a avut loc pe data de 8 martie 2015, iar Cabral a fost nevoit să își găsească altă ocupație până la următoarea emisiune pe care avea să o prezinte. În sezonul 2, acesta a avut-o drept parteneră pe Adela Popescu, prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea”.

„Mai fac o pauză să-mi văd de familie și de nevastă (n.r. Andreea Ibacka). Mai târziu voi reveni cu noi proiecte”, declara la acea vreme Cabral Ibacka, potrivit Click.

Ce spun românii

La câteva luni după întoarcerea din junglă, Cabral a primit o nouă provocare din partea postului de televiziune Pro TV. Conducerea a luat decizia de a recrea un format românesc a emisiunii originale „Family Feud”, unde două familii aveau să se confrunte pentru a primi cât mai multe puncte și pentru a câștiga marele premiu pus în joc de producători. „Ce spun românii” a fost difuzată pentru prima dată la televizor pe data de 27 iulie 2015.

Cabral a reușit să ducă la bun sfârșit 19 sezoane pline de momente amuzante, dar și de clipe emoționante ale acestei emisiuni. Majoritatea românilor au ajuns să îl îndrăgească pe soțul Andreei Ibacka, tocmai de aceea șocul că acesta urmează să se retragă a fost unul destul de mare.

Uite cine dansează!

O altă emisiune care avea să îi aducă lui Cabral foarte multă faimă a fost „Uite cine dansează!”. Bărbatul a prezentat concursul de dans alături de Mihaela Rădulescu, cu care a făcut o echipă de senzație. Premiera a avut loc pe data de 6 martie 2017, urmând ca întreaga competiție să fie împărțită în 10 episoade.

Concurenții erau nevoiți să danseze cât mai bine și să obțină cât mai multe puncte pentru a rămâne în competiție. La final, câștigătorul premiului în valoare de 100.000 de euro a fost actorul Marius Manole, care a participat alături de Olesea Nespeac-Micula, o dansatoare profesionistă.

Pe lângă emisiunile de televiziune pe care le-a prezentat, Cabral este și un actor desăvârșit, care a obținut roluri importante în diferite filme și seriale românești. Printre acestea se numără peliculele „Băieți buni” (2005), „Păcatele Evei” (2006), „Iubire ca în filme” (2006), „Inimă de țigan” (2007), „Regina” (2008), „State de România, student la Sorbona” și „State de România” (2009).