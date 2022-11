Top 5 vedete din România care recunoscut că sunt gay

Spre deosebire de vestul Europei și Statele Unite, în România sunt puține vedetele care au dezvăluit că fac parte din comunitatea LGBT. În țara noastră acesta este încă un subiect “tabu”, neînțeles de o mare parte a lumii. Cu toate acestea, unele vedete au dat dovadă de mare curaj să-și asume identitatea, în ciuda gurilor rele. Astăzi vorbim despre câteva dintre persoanele publice care au recunoscut în fața tuturor că au o altă orientare.

Mircea Solcanu și-a asumat orientarea sexuală în direct, la Tv

Mircea Solcanu este unul dintre exemplele de referință al vedetelor din România care fac parte din comunitatea LGBT. Fostul prezentator și-a dat seama încă din adolescență care este orientarea lui sexuală, dar a mai durat ceva până când și-a asumat totul în fața familiei și a publicului.

După ce a făcut mai multe ședințe de terapie, acesta a reușit să discute despre aspectul care îl măcina. Vă mai amintiți cum a mărturisit totul? Chiar în direct, pe postul Acasă Tv. Deși a menționat că riscă să fie pus la zid, Mircea Solcanu a vorbit deschis despre faptul că este gay și a povestit că prima relație cu un băiat a avut-o la 18 ani.

„La 16 ani deja știam ce sunt. Prin clasa a şasea sau a şaptea am realizat. Am găsit o carte și am citit despre gay și am zis «Ups, ceea ce simt eu se cheamă cumva!». Am zis că poate mi se pare că sunt diferit, dar apoi am conștientizat. Țin minte că am fost la terapeut, lui i-am spus prima dată. Aveam 23 de ani și am zis că dacă nu merg eu, o să mă ducă cineva.

A fost greu. Terapeutul era o femeie. Au fost vreo patru ședințe. Laultima ședință m-am așezat pe pat, i-am spus ce sunt, și apoi am început să plâng și am plecat acasă. Prima experienţă cu un băiat a fost la 18 ani. Era apropiat ca vârstă.”, mărturisea Mircea Solcanu în urmă cu ceva timp.

Dragoș Bucurenci a recunoscut pe blogul său că este bisexual

Și Dragoș Bucurenci a dat dovadă de un mare curaj atunci când a recunoscut că este bisexual. Jurnalistul și-a asumat acest lucru în 2010, în cadrul unei discuții pe care a avut-o cu un prieten pe blogul său personal.

„Și eu sunt tot bi…dacă tot veni vorba!”, a spus atunci Dragoș Bucurenci.

Alegerile lui Emil Rengle au fost judecate dur

Orientarea sexuală a lui Emil Rengle s-a mediatizat destul repede în spațiul public. Dansatorul profesionist a recunoscut, la început timid, faptul că este bisexual. De altfel, acesta a mărturisit că și-ar fi dorit din tot suflet să fie cu o femeie și să le facă tuturor pe plac pentru a nu mai fi judecat, însă nu își poate schimba alegerea.

„Aş da orice pe lumea asta să aduc o femeie frumoasă acasă, să v-o prezint, să ne strângem în familie fără să fie o ruşine. Mi-aş fi dat viaţa să fiu normal. Dar nu sunt normal, aş fi dat orice să fiu pe placul vostru, în tiparul vostru.

Vreau să înţelegeţi că aş da orice pe lumea asta să nu mă simt judecat şi să nu mă simt în neregulă. Şi să scap de toate glumele din liceu, să nu mai aud că sunt poponar.

Aş fi vrut să cuceresc lumea aşa cum aţi dorit voi. Vreau să mă iubiţi, să-mi acceptaţi familia chiar dacă va fi un bărbat. Merit să fiu iubit. Dacă mă iubiţi vrea să înţelegeţi că iubesc viaţa şi am să trăiesc până la final cu misiunea asta. Îmi doresc să rezonăm”, a spus Emil Rengle pe social media, într-un clip video.

Neculai Constantin Munteanu, un veteran al comunității LGBT

Despre Neculai Munteanu nu s-au discutat foarte multe în ceea ce privește orientarea sexuală. Jurnalistul de 80 de ani este cea mai vârstnică persoană publică din România care face parte din comunitatea LGBT. Fără să se ascundă sau să-i fie teamă de gurile rele, în 2007 declara la Radio Europa Liberă că este „gay cu inima împăcată, într-o ţară europenizată şi liberă, care nu trebuie să judece preferinţele celor din jur”.

Răzvan Botezatu a dat dovadă de curaj când si-a asumat orientarea sexuală

Să nu uităm de Răzvan Botezatu care a avut curajul să-și asume faptul că e gay, fără să-i fie teamă că va fi judecat. În plus, acesta a decis să lupte pentru oamenii care nu au curaj să se deschidă în fața celorlalți. Prezentatorul Tv își dorește ca toți cei care fac parte din LGBT să fie acceptați în societate și să aibă curajul să își asume acest lucru.

„Vreau să aflați asta de la mine și nu din alte părți! Aceste cuvinte nu ar trebui să se refere la propria mea ieșire personală, ci la cât de important este să înțelegem oameni care sunt diferiți de noi și luându-ne ca fiind diferiți de la sine înțeles. Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid.

Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu… „Ăsta e gay!” – o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer… nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu… și cred că nimeni nu are dreptul să judece! Voi trăi alături de oamenii care mă acceptă, voi trăi alături de cei pentru care o prietenie nu se măsoară în felul în care alegem să ne trăim dragostea.

E adevărat, îmi asum că voi fi înjurat,că voi fi ironizat și privit altfel. Dar, am decis să explic tuturor cine sunt eu cu adevărat. Am decis să nu mă mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta.

Sunt gay, și ce dacă nusunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim are loc doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund.”, declara Răzvan Botezatu în urmă cu ceva timp.